معتدل نهارا شديد البرودة ليلا.. تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة بالمحافظات

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء، طقس معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة ورياح نشطة على القاهرة الكبرى، وسيكون معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة ورياح معتدلة إلى نشطة على الوجه البحري.





ويسود طقس مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلًا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية ورياح نشطة وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء سيكون معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة ورياح نشطة وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.





وفي جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر سيكون مائلًا للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا ورياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وفي شمال الصعيد سيكون معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا والرياح معتدلة، وفي جنوب الصعيد سيكون دافئ نهارًا شديد البرودة ليلًا والرياح خفيفة إلى معتدلة.



