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توك شو

متصل للإبراشي على الهواء: اتبرع أنت وزمايلك وساعدوا الدولة في أزمة كورونا

الأربعاء 18/مارس/2020 - 08:29 ص
الابراشي
الابراشي
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عبد الخالق صلاح

قال محمود عطية، منسق ائتلاف مصر فوق الجميع، إن فيروس كورونا يتسبب في ذعر ورعب لك العالم، ومع ذلك تبقى مصر مستهدفة بنشر الشائعات عن اصابة 19 ألف مصري حسب تقرير الجارديان المفبرك. 

واشاد خلال اتصال ببرنامج «التاسعة»، تقديم الإعلامي وائل الإبراشى المذاع على فضائية «الأولى المصرية»، بالمجهود الكبير التي تبذله الحكومة المصرية بعد اتخاذ العديد منها وقف حركة الطيران وتعليق الدراسة.

وأوضح عطية، أن رجال الأعمال في العالم كله يتكاتفون مع دولة بالتبرعات للمساهمة في القضاء على الفيروس؛ مرددا: " لم ار مساهمة مع الدولة في الأزمات التي نمر بها، فين مساعدة الدولة .. فين الفنانين والمشاهير من التبرع فين اليد اللي بتساعد الدولة".

ووجه عطية حديثه للابراشي: " فين الاعلاميين يا استاذ وائل؟ ليه متبرعتش أنت وزمايلك"، ليرد وائل: " عندك حق".  
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