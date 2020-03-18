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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 18-3-2020.. فيديو

الأربعاء 18/مارس/2020 - 08:51 ص
صدى البلد
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آيات أحمد

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى، درجات الحرارة اليوم، الأربعاء 18-3-202.

 

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم، الأربعاء، بالقاهرة الكبرى، طقسا معتدلا نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطارا خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة، ويشهد الوجه البحرى أيضا طقسا معتدلا نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطارا خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة والرياح نشطة،  وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقسا مائلا للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة، والرياح نشطة تؤدى لاضطراب الملاحة البحرية.

 

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم، الأربعاء، بالقاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 11 درجات، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 13 درجات، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 12 درجات، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 10 درجات، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 12 درجات، وأسوان العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة.

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 11 والعظمى 20

 

درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 10 والعظمى 19

 

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 11 والعظمى 19

 

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 12 والعظمى 18

 

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 13 والعظمى 18

 

درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 14 والعظمى 19

 

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 12 والعظمى 18

 

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 10 والعظمى 19

 

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 09 والعظمى 19

 

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 13 والعظمى 19

 

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 13 والعظمى 19

 

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 13 والعظمى 19

 

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 10 والعظمى 20

 

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 12 والعظمى 18

 

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 11 والعظمى 20  

 

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 10 والعظمى 19

 

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 12 والعظمى 22

 


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