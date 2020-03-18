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محافظات

لمواجهة كورونا ..إغلاق 372 مركزا تعليميا و922 حضانة بالقليوبية

الأربعاء 18/مارس/2020 - 10:06 ص
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى

أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية استمرار تنفيذ الحملات الأمنية الموسعة علي المراكز التعليمية بجميع مراكز المحافظة وذلك تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء بغلق تلك المراكز ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.


وأكد المحافظ أن الحملات أسفرت عن إغلاق 372 مركزا تعليميا منعا لتجمعات الطلاب وحرصا على سلامتهم، كما تم غلق 922 حضانة مرخصة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي.


 وأوضح المحافظ أنه تم حصر أعداد جميع المراكز التعليمية والحضانات من خلال مديرية التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي بالتعاون مع الوحدات المحلية وسيتم تنفيذ حملات يومية لمتابعتها وإغلاقها على مدار الأيام المقبلة، حتى إشعار آخر.


وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قد طالب وزارة الداخلية، بمتابعة غلق كافة المراكز التعليمية خارج الدراسة، وذلك بعد قرار السيد رئيس الجمهورية، بتعليق الدراسة فى الجامعات والمنازل لمدة أسبوعين.
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