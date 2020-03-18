فيروس كورونا يصب في مصلحة لاعب مارسيليا

استفاد اللاعب الياباني

هيروكي ساكاي

مدافع فريق أولمبيك مارسيليا، الفرنسي من توقف النشاط الرياضي، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقالت تقارير صحفية فرنسية، إن ساكاي خضع أمس، الثلاثاء لعملية جراحية ناجحة، في كاحله الأيسر، الذي تعرض لإصابات كثيرة خلال الأشهر الماضية.

وأشارت التقارير إلى أن ساكاي، سيعود للمشاركة مع مارسيليا، في أقل من شهرين.

وشارك اللاعب الياباني مع مارسيليا، هذا الموسم، في 25 مباراة بجميع البطولات.