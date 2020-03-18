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محافظات

تحسبا لمنع انتشار فيروس كورونا.. القليوبية تستقبل شكاوى المواطنين والرد عليها إلكترونيًا

الأربعاء 18/مارس/2020 - 09:47 ص
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى

وجه عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام باستقبال شكاوى المواطنين إلكترونيًا، وإرجاء لقائه بالمواطنين إلى وقت لاحق، على أن تستقبل الشكاوى إلكترونيًا عن طريق البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة لمجلس الوزراء www.shakwa.eg أو من خلال الأتصال بالخط الساخن 16528 والتقديم والبحث عن الطلب أو الشكوى برقم الخدمة و الرقم القومي.


وقال المحافظ،، في بيان، اليوم الأربعاء، إن هذا يأتي في إطار توجه الدولة باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد بمنع كافة الفعاليات تحسبًا لمنع انتشار العدوى وحفاظًا على صحة وسلامة المواطنين واستخدام التكنولوجية وكافة الإمكانيات المتاحة خلال تلك الفترة الاستثنائية التي تمر بها البلاد.


وأشار محافظ القليوبية إلى أن إدارة خدمة المواطنين سوف تقوم خلال تلك الفترة باستقبال الشكاوى إلكترونيًا وإرسالها للجهات المختصة لبحثها ومتابعتها والرد على المواطنين ألكترونيًا من خلال نفس الموقع. 
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