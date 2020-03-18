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فن

بعد أنباء زواجه السري من ياسمين عبد العزيز.. معلومات عن أحمد العوضي

الأربعاء 18/مارس/2020 - 10:20 ص
احمد العوضي وياسمين
احمد العوضي وياسمين عبد العزيز
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شروق ابراهيم
فجر وائل عبد العزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز مفأجاة من العيار الثقيل حول زواجها سرًا من الفنان احمد العوضي من خلال بوست نشره بحسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. 

وقال وائل عبد العزيز: "أنا عايز أعرف دلوقتي إنتو إزاي عايشين مع بعض في البيت والشغل بدون صفة ولو في صفة محدش صرح بيها ليه!! أنا بردو اللي بعمل فضايح وهيا دي الأصول!! ماتعلنوا جوازكم، طيب قسمًا بالله أنا مش هسيب حقي وسمعتي وسمعة أهلي إلا لما الأمور تتحط في نصابها الصحيح". 

وفي السطور التالية، نبرز أهم 5 معلومات عن الفنان أحمد العوضي:

-يبلغ أحمد العوضي من العمر 34 عامًا فهو من مواليد 12 ديسمبر عام 1985.
-تخرج من كلية التجارة جامعة حلوان تخصص تجارة خارجية عام 2006 
-كان أحمد العوضي يمارس رياضة الملاكمة قبل قراره احترافه مجال التمثيل
-كانت انطلاقة أحمد العوضي الحقيقية في مجال التمثيل من خلال دوره في مسلسل السبع وصايا 
-عام 2017 أعلن خطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني تدعى " رنا رشيدي"، في حفل عائلي بسيط اقتصر على العائلة والأصدقاء  لكنه انفصل عنها لاحقا
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