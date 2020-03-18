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حوادث

إصابة 6 أشخاص بحادث تصادم بين سيارتين بالطريق الإقليمى بالبحيرة

الأربعاء 18/مارس/2020 - 10:01 ص
صدى البلد
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جمالات الدمنهوري
أصيب 6 أشخاص بجروح وسحجات وكدمات بأماكن متفرقة بالجسم، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين نقل بالطريق الإقليمي الصحراوي بنطاق مركز شرطة وادي النطرون.

 وتم نقل المصابين للمستشفى المركزى لاتخاذ الإجراءات اللازمة للعلاج.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغا لمركز شرطة وادي النطرون، يفيد بوقوع حادث تصادم وبالانتقال والمعاينة والفحص تبين حدوث تصادم بين سيارتين نقل بالطريق الإقليمي الصحراوي.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من :" صابرين ربيع رجب" 32 سنة، " عمر محمد عاشور" 18 سنة، " سحر السيد عبد التواب" 42 سنة، " محمد جمال محمد" 15 سنة، " زينب محمود السيد" 44 سنة، وشخص مجهول الهوية، جن جميعهم مصابين بجروح وسحجات وكدمات بأماكن متفرقة بالجسم وتم نقل المصابين  للمستشفى المركزى لاتخاذ إجراءات العلاج اللازم ..وتحرر المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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