إصابة 6 أشخاص بحادث تصادم بين سيارتين بالطريق الإقليمى بالبحيرة

أصيب 6 أشخاص بجروح وسحجات وكدمات بأماكن متفرقة بالجسم، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين نقل بالطريق الإقليمي الصحراوي بنطاق مركز شرطة وادي النطرون.





وتم نقل المصابين للمستشفى المركزى لاتخاذ الإجراءات اللازمة للعلاج.





تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغا لمركز شرطة وادي النطرون، يفيد بوقوع حادث تصادم وبالانتقال والمعاينة والفحص تبين حدوث تصادم بين سيارتين نقل بالطريق الإقليمي الصحراوي.



