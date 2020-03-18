احنا في ضهرك.. بيوت المصريين بالخارج مفتوحة لاستقبال العالقين بعد توقف الرحلات

دعت وزارة الهجرة جميع المصريين في الخارج إلى التواصل مع الوزارة في حالة تقطعت بهم السبل في الخارج دون أي وسيلة للعودة مع بدء سريان عمليات وقف الرحلات الجوية ضمن الإجراءات الاحترازية لوقف انتشار فيروس كورونا.





ولكن لسوء الحظ ، تصاعد الموقف عقب إغلاق بعض المطارات تمامًا في الخارج بما يعني أن بعض المواطنين المصريين الموجودين حاليًا في الخارج ، سيضطرون إلى البقاء في الخارج.





وبسرعة أصبح الهاشتاج # احنا في ضهرك، ينتشر بسرعة. الهاشتاج ، يُترجم حرفيًا جدعنة المصريين لمساعدة العالقين في المطارات، وانتشر الهاشتاج على مواقع التواصل الاجتماعي، لدعوة الآخرين الذين كانوا مسافرين عندما تم الإعلان عن وقف الرحلات ولم يتمكنوا من العودة إلى ديارهم قبل سريان قرار إغلاق المطارات.





جاءت الفكرة بعد أن سأل العديد من الأشخاص الذين يسافرون حاليًا عن إلغاء الرحلات الجوية. بعد فترة وجيزة ، بدأت المشاركات تنادي أي مصري موجود حاليًا ولا يمكنه حجز رحلة طيران أو تم إلغاء رحلته ، أو إذا نفد ماله، أو إذا لم يتمكنوا من العثور على مكان للإقامة خلال هذا الحجر الصحي.



وعلق موقع Travel Secrets Club. على الهاشتاج واصفا إياه بالحميمية في المصريين بعد أن ظهر جميع الناس يفتحون منازلهم لأي شخص لا يستطيع الوصول إلى منزله.





وفي أقل من يوم ، أصبح هاشتاج # احنا في طهرك، منتشر كالهشيم مع مشاركات من أشخاص في فرنسا وإيطاليا وتايلاند وكل مكان آخر يمكنك تخيله.





وقال الموقع اذهب على فيسبوك وابحث عن # احنا في ضهرك لتجد بعض الإيجابية بين كل الأخبار الكئيبة.



