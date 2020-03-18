ممدوح رسلان : قطع المياه عن المناطق بعد نوة السيول قرار مصيرى.. فيديو

قال المهندس ممدوح رسلان ، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إنه بمجرد تساقط موجات من السيول الأسبوع الماضى بدأت الشركة بخفض معدلات كمية الشرب لاستيعاب نوة الأمطار .





وأوضح رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ، خلال لقاء خاص على برنامج صباح البلد مع الإعلامية هند النعسانى عبر فضائية صدى البلد، بأنه تم قطع المياه عن عدة مناطق خلال موجة السيول الأخيرة كإجراء استثنائي فى هذه الحالات .





ولفت المهندس ممدوح رسلان ، إلى أن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لجأت لقطع المياه كإجراء حتمى ومصيرى خلال نوة السيول الأخيرة خاصة بعد إمتلاء شبكات المياه بطريقة كبيرة تفوق المعدلات العادية .





وأشار المهندس ممدوح رسلان، إلى إنه كان من الضروري سرعة إنقاذ الموقف وقطع المياه عن المناطق خاصة بعد موجة نوة الأمطار الأخيرة والحفاظ على محطات المياه خاصة وأن الأخيرة فى حالة إتلافها ستحتاج لإمكانيات ضخمة وطرمبات إضافية جديدة .









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