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اقتصاد

9.1 % تراجعا في واردات اليابان من النفط الخام خلال فبراير

الأربعاء 18/مارس/2020 - 09:58 ص
تراجع واردات اليابان
تراجع واردات اليابان من النفط الخام
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آية الجارحي - وكالات

قالت وزارة المالية اليابانية الأربعاء إن واردات البلاد من النفط الخام التي تم التخليص الجمركي لها انخفضت 9.1 بالمئة في فبراير  بالمقارنة مع مستواها في نفس الشهر قبل عام.

وأظهرت البيانات الأولية أن اليابان، رابع أكبر مشتر للنفط الخام في العالم، استوردت 2.69 مليون برميل يوميا من النفط الخام الشهر الماضي.

هذا وبلغ إجمالي واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال 6.642 مليون طن الشهر الماضي، بانخفاض 9.6 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة قبل عام. وانخفضت واردات الفحم الحراري المخصص لتوليد الكهرباء 1.6 بالمئة في فبراير شباط إلى 9.143 مليون طن بحسب ما أظهرته البيانات.
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