9.1 % تراجعا في واردات اليابان من النفط الخام خلال فبراير





قالت وزارة المالية اليابانية الأربعاء إن واردات البلاد من النفط الخام التي تم التخليص الجمركي لها انخفضت 9.1 بالمئة في فبراير بالمقارنة مع مستواها في نفس الشهر قبل عام.





وأظهرت البيانات الأولية أن اليابان، رابع أكبر مشتر للنفط الخام في العالم، استوردت 2.69 مليون برميل يوميا من النفط الخام الشهر الماضي.



