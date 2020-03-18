أنا مستحقش الجائزة.. أول تعليق لصاحبة المركز الثاني بقائمة الأمهات المثاليات

قالت ماجدة ثابت، صاحبة المركز الثاني بقائمة الأمهات المثاليات، إنها أم لولدين واحد منهما من ذوي الإعاقة العقلية، وكان لديها الدافع الكبير رغم ظروف عملها أن تأخذ مجموعة من التدريبات والدورات لتعلم كيفية التعامل مع أبنائها بشكل صحيح وسوي، وخاصة انه مصاب بالتوحد الحاد أيضًا.





وتابعت ماجدة ثابت، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "8 الصبح"، الذي يذاع على قناة "dmc"، أنها قامت بتنمية مهارات ابنها حتى أصبح واحدا من الرسامين المعروفين في الإسكندرية، ويشارك في بطولات السباحة، وهذا كان من خلال تدريبه مع الأسوياء حتى لا يشعر بالفارق بينه وبين أقرانه.





وأضافت أن الإيمان بالله ورحمته ويقينه أن كل ما يرزق به الفرد هو خير، وليس بلاء لأن الابتلاءات تكون مقدار إيمان الشخص وبمثابة اختبارات من الله، وأن كل شريكين في الحياة يجب أن يتعاونا، معقبة: "أنا بهدي لزوجي الهدية ديه، وهو يستحقها أكتر مني".





وعقدت نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعى، أمس الثلاثاء، مؤتمرا صحفيا بمقر الوزارة لإعلان أسماء الأمهات المثاليات لعام 2020 على مستوى محافظات الجمهورية.





وأعلنت القباج، أن المركز الأول علي مستوى الجمهورية فازت به أمينة راشد إبراهيم رحمة من محافظة دمياط وفازت بالمركز الثانى ماجدة ثابت محمد هريدى من محافظة الإسكندرية وتأتي زينب محمد عبد الحميد فايزى في المركز الثالث من محافظة بني سويف.





وقد صرحت القباج، بأن عدد الأمهات الفائزات على مستوى الجمهورية 32 أما فائزة وفقا للمعايير والشروط الموضوعة من قبل اللجنة المركزية المشكلة من ممثلي الجهات المعنية، وتقدم لهذا العام 762 أما من أجل الاشتراك بمسابقة الأمهات المثاليات على مستوى المحافظات وانطبقت بالفعل الشروط على 404 منهن.