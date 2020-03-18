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برلمان

خلال يومين.. برلماني: خسائر الأمطار في مصر تعدت المليار جنيه

الأربعاء 18/مارس/2020 - 10:11 ص
صدى البلد
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أحمد أيمن

أشاد النائب هشام عبد الواحد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بالقرار الصادر عن الرئيس السيسي بالاصلاح الفوري لكافة الأضرار الناجمة عن السيول وموجة الأمطار الغزيرة في مختلف المحافظات، قائلا: إنه قرار هام يظهر الدعم التام من جانب الدولة للمصريين في مختلف الأزمات.


ونوه عبدالواحد في بيان له، بالخسائر التي وصلت في قطاع الكهرباء إلى حوالى 400 مليون جنيه، والنقل والطرق حوالى 100 مليون جنيه، فضلا عن تكلفة قدرها 650 مليون جنيه لمشروع تطوير منطقة الزرايب المتضررة، متابعا: إن الدولة ستتصدى لكل هذه الأضرار وتقوم بإصلاحها.


وشدد على أن الاستعدادات التي اتخذتها حكومة د. مدبولي قبل موجة الأمطار الغزيرة قللت الى حد كبير من الأضرار والخسائر في الأرواح والممتلكات.

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