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حوادث

مصرع شخص وإصابة 7 آخرين في انقلاب سيارة أجرة على صحراوي سوهاج

الأربعاء 18/مارس/2020 - 10:10 ص
صدى البلد
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خالد رياض

شهد الطريق الصحراوي الغربي صباح اليوم الأربعاء، حادث انقلاب سيارة أجرة بدائرة مركز جهينة شمال سوهاج، وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 7 آخرين.


وبحسب بيان، الأربعاء، جرى الدفع بـ 5 سيارات إسعاف لمكان الحادث، وتم نقل الجثة والمصابين لمستشفى سوهاج العام، وتم رفع آثار الحادث من على الطريق. 


كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقي إخطارا بالواقعة، انتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث مركز شرطة جهينة، وتبين من المعاينة حدوث انقلاب لسيارة أجرة "بيجو"، ونتج عن الواقعة مصرع عبدة محمد مكاوي، ٦٥ عاما، ويقيم نجع حمادي محافظة قنا. 


وأصيب في الحادث كل من نعيم فؤاد فانوس، ٦٦ عاما، يقيم مركز أبو تشت، مصابا باشتباه كسر بالقدم اليسرى، عبدالرحمن غانم أبو الوفا، ٢٢ عاما، يقيم نجع حمادي، مصابا باشتباه كسر بالفخذ الأيسر، ووليد أنس الوجود، ٣٧ عاما، ويقيم نجع حمادي، مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج،  ام العز محمد محمود، ٣٧ عاما ربة منزل، وتقيم فرشوط، مصابة بسحجات وكدمات متفرقة، رضا فؤاد فانوس، ٥٨ عاما، مركز ابو تشت ، مصابا بجرح في الرأس، ربة منزل، فايزه توفيق دميان، ٥٥ عاما، مصابة بكسر بالساق اليمنى، ويقيم ابوتشت، عديل فؤاد فانوس، ٦٠ عاما، يقيم ابوتشت، مصابا بكسر في الضلوع.


وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

 

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