في فصل بلا طلاب .. معلمة تسجل فيديو لشرح نحو أولى ثانوي عبر السبورة الذكية

حرصت إحدى المعلمات المصريات وتدعى حبيبة رفعت وهي معلمة اللغة العربية للصف الأول الثانوي في

مدرسة الشهيد محمد وحيد الرسمية لغات التابعة لإدارة القاهرة الجديدة التعليمية ، على اعداد فيديو تعليمي لمساعدة طلاب الصف الاول الثانوي في استذكار دروسهم واستكمال مقرراتهم بالتزامن مع تطبيق قرار تعليق الدراسة في المدارس لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.





حيث قدمت المعلمة المذكورة في هذا الفيديو درسا لإحدى دروس فرع النحو لمادة اللغة العربية ، وذلك من داخل فصلها الخالي تماما من الطلاب.





وقامت المعلمة بشرح درس تثنية الممدود وجمعه جمعا سالما ، بإستخدام الشاشة الالكترونية التي تم تركيبها في فصول الصف الاول الثانوي والمتصلة بأجهزة التابلت الموجودة حاليا مع الطلاب .





وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد الفيديو التعليمي الذي قدمته المعلمة لخدمة طلاب الصف الاول الثانوي.



