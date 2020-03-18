القابضة للمياه: ناشدنا المواطنين خلال الأمطار باتباع هذه التعليمات.. فيديو

قال المهندس ممدوح رسلان ، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ، إن قرار انقطاع المياه خلال موجة السيول الأخيرة جاء بدافع الحفاظ على محطات المياه من أى تلفيات وعواقب وخيمة للطرمبات وشبكة الشرب و الصرف خلال هذه الفترة.









وأوضح المهندس ممدوح رسلان ، بأنه تم مخاطبة المستهلك بترشيد استهلاك المياه بتخفيض معدلات الصرف الصحي لشفط أكبر قدر من المياه لاستيعاب كميات كبيرة من هذه الأمطار ..





وتابع المهندس ممدوح رسلان ، بأن شركة مياه الشرب قامت باستيعاب كميات الأمطار الغزيرة بشكل تدريجى خاصة وإن معدلاتها كانت غير مسبوقة .





عرض برنامج "صباح البلد " والمذاع على قناة "صدى البلد" اليوم الأربعاء حوارا مهما مع المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.





برنامج "صباح البلد" يترأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى ويعرض على شاشة صدى البلد يوميا، ويقدم العديد من الفقرات المتنوعة وحالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، بالاضافة الى جولة حول العالم لمتابعة كل ما هو جديد من مواقف وطرائف