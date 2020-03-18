محافظ المنيا: استعداد في كل مستشفيات المحافظة فى حالة ظهور أي حالة كورونا.. فيديو

قال أسامة القاضى، محافظ المنيا، إن حملات الوقاية من فيروس كورونا مازالت مستمرة على مدار اليوم، منوهًا إلى أنه تم إيقاف شرب الشيشة فى القهاوى والكافيهات على مستوى المحافظة كلها وامتنعت تماما.





أسامة القاضى، من خلال جواره عبر الهاتف ببرنامج " هذا الصباح " المذاع على فضائية " أكسترا نيوز " مع الاعلامية " خلود زهران "، أننا قمنا باتخاذ كافة الإجراءات للتجمعات وغلق السناتر الدراسية، مؤكدًا أنه تم غلق 178 سنتر درس خصوصى حتى الآن بمحافظة المنيا. وأضافالإجراءاتأنه





وأشار محافظ المنيا، إلى أن الأسواق الجامعية تم منعها نهائيًا داخل المحافظة، لافتًا إلى أننا بدأنا فى تعقيم كافة المؤسسات الحكومية والمنشآت، واتخاذ الإجراءات التى تمنع التجمعات.





وتابع محافظ المنيا، أنه تم منع أى تجمعات فى أى منطقة مثل قاعات الأفراح، إلى جانب التنبيه على القائمين عليهم ومنع أى مؤسسات أخرى يتم التجمع فيها ، معلقًا: "المواطنين مقدرين الموقف".



