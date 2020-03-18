الأم المثالية لذوى الاحتياجات الخاصة: أبنائى الثلاثة حصلوا على البكالوريس..فيديو

أمينة عبد الحميد

إنها أصيب بمرض شلل الأطفال وهى بعمر الستة أشهر، نتيجة تطعيمها بجرعة فاسدة، مما أدى إلى تركيب جهاز فى ساقها لمساعدتها على السير، وخضعت للعديد من العمليات والعلاج الطبيعى لكى تستطيع السير مرة أخرى، مؤكدة أن الأطباء فى معهد الشلل دعموها نفسيًا بشكل كبير.









وأضافت الأم المثالية، خلال لقاء خاص ببرنامج " صباح الخير يا مصر، المذاع على الفضائية الاولى، أن إحدى الطبيبات شجعتها لكى تنفذ فكرة مشروع فصول محو الامية للسيدات والرجال وهى فى فترة الإعدادية، موضحة أن الفصول تقدم بها 120 شخصا 60 من السيدات و 60 من الرجال.





وتابعت أنها تزوجت ولكن زوجها توفى بعد عشرة سنوات فقط، وانجبت ابنتين وطفلا من ذوى الاحتياجات الخاصة، موضحة انه كان يبلغ عامين ونصف فقط حينما توفى والده، ولكنها سهرت وعملت على تعليمهم حتى حصلوا الثلاثة على البكالوريس من احدى الجامعات، كما ان الفتاتين حصلن على دبلومة إضافية فى التخاطب.





واشارت إلى أنها حصلت هى الأخرى على دبلومة فى التخاطب، وأصبحت تعلم السيدات أصحاب الإعاقة بأجر رمزى، كما أنه تعمل على توفير مشروعات بسيطة للسيدات لكى يعملن بها.

قالتالأم المثالية لذوى الاحتياجات الخاصة