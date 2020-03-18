إيران تعلن إلغاء جميع القيود المفروضة على برنامجها النووي

نقلت قناة "سكاي نيوز" عن الرئيس الإيراني حسن روحاني تأكيده ان إيران ردت وسترد على اغتيال الولايات المتحدة لقائد فيلق القدس بالحرس الثوري قاسم سليماني.





وأعلن روحاني أن إيران أصبحت في حل من جميع القيود التي فُرضت على الصناعة النووية لديها.













وقالت مصادر مطلعة إن الولايات المتحدة من المستبعد أن تخفف العقوبات على إيران على الرغم من مناشدة الصين لها أن تفعل ذلك بسبب الوباء المتفشي في مدن إيران، مشيرة إلى أن طهران تواصل ما تعتبره واشنطن سلوكها الخبيث، وفق ما ذكرت صحيفة ناشيونال بوست.





وأشارت المصادر التي ضمت مسئولا أمريكيًا ودبلوماسيين ومحللين، إلى أن واشنطن قدمت عروضًا لمساعدة طهران في تفشي المرض، لكن طهران رفضت ذلك.





وأشاروا أيضًا إلى الهجوم الصاروخي الذي وقع الأربعاء الماضي على معسكر التاجي العسكري العراقي شمالي بغداد، وأسفر عن مقتل جندي بريطاني واثنين من الأمريكان، وألقى البنتاجون باللوم فيه على كتائب حزب الله العراقي الشيعية المدعومة من إيران.





وقال مسؤول أمريكي طلب عدم الكشف عن اسمه: "الاحتمال هو أن النخب ستسرقه (أموال الدعم الخارجي) أو توجهه نحو نشاط خبيث"، بحسب ما ذكرت صحيفة ناشيونال بوست التي قالت إن أمريكا تقول، إنه لا يمكن الوثوق بالنظام لتوجيه أي أموال لن يقوم في استخدامها لخدمة الناس، وهو الأمر الذي يقول إن رسالة أمريكا للصين"لاتتدخلو في قرارنا لن نسمع كلامكم.. ووساطتكم مرفوضة".