AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

تموين أسوان: أرصدتنا من السلع الغذائية تكفي احتياجات المواطنين ويزيد

الأربعاء 18/مارس/2020 - 10:33 ص
صدى البلد
Advertisements
شاذلى عبد الفتاح
قال المحاسب حسام العربي، وكيل وزارة التموين بأسوان، إن المديرية تبذل أقصى جهدها للحفاظ على استقرار الأسواق وتوفير السلع الغذائية والتموينية والبترولية.

 

وأشار حسام العربي، في بيان، الأربعاء، إلى أنه يتم عقد اجتماع يومي لمناقشة المتطلبات وتلبية الإحتياجات تحت إشراف محافظ أسوان للإطمئنان على توافر الأرصدة التموينية ومتابعة ذلك مع الشركات الموردة، كما يتم مراقبة أسواق وشادر الخضروات والفاكهة بصفة يومية. 


وأكد العربى على توافر أرصدة كافية من السلع الغذائية بشكل يومي يغطي ويلبي احتياجات المواطنين بمحافظة أسوان وزيادة، وبالتوازي مع ذلك فهناك حملات مستمرة بصفة دورية ويومية على التجار والأسواق بتوجيهات من اللواء أشرف عطية محافظ أسوان لمنع إحتكار السلع أو التلاعب في الأسعار .

 

وتابع مدير التموين على أن المديرية إنتهت خلال منتصف شهر مارس الجاري من ربط 90% من السلع التموينية على بطاقات المواطنين، وأن أرصدة الشهر الجديد متوفرة بالكامل ولا داعي للقلق مطلقا.

 

وأضاف بأن جميع السلع الغذائية التي تباع عن طريق المجمعات التموينية أو القطاع الخاص متوافرة بأرصدة كافية تغطى جميع أنحاء محافظة أسوان، وأيضًا البوتاجاز يشهد إنتظامًا بالتوزيع يوميًا من الساعة السادسة صباحًا وحتى الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل، وأيضًا جميع محطات الوقود تعمل بصفة منتظمة والأرصدة الإستراتيجية بها متوافرة بحد الأمان الكامل.


اقرأ أيضًا :

 

محافظ أسوان في جولة مكوكية بين الوزارات بالقاهرة لتحقيق مطالب أهالي بلاد الذهب .. إنشاء أكثر من 2000 وحدة سكنية والتعزيز بأرصدة إستراتيجية بمختلف السلع التموينية الأبرز

 

https://www.elbalad.news/4101378

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

البحر الأحمر تطالب المواطنين بعدم التزاحم على تخزين السلع

تعرف على إجراءات تموين مطروح لمواجهة فيروس كورونا

ترشيحاتنا

لا يحتاج معامل متخصصة..طبيبة مصرية تبتكر اختبارا للكشف عن فيروس كورونا

أسامة نبيه يكشف كواليس خناقة كهربا وكوبر في كأس العالم

رسميًا.. رجائي عطية نقيبا للمحامين بـ 35665 صوتا

أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأربعاء 18-3-2020.. فيديو

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 18- 3 -2020.. فيديو

بـ جنيه واحد.. أنواع غير متوقعة من التوابل تعمل على رفع المناعة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سكانه قضوا ليلتهم في الشارع.. تفاصيل انهيار منزل 4 طوابق بأسيوط "صور"

رغم الحجر الصحي.. لقطة مؤثرة لفتاة مع جدها في دار مسنين بعد إعلان خطوبتها

هنفطر ايه النهارده.. كيكة الـ 3 دقائق وشاى ماسالا تشاى الهندى