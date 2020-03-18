تموين أسوان: أرصدتنا من السلع الغذائية تكفي احتياجات المواطنين ويزيد

قال المحاسب حسام العربي، وكيل وزارة التموين بأسوان، إن المديرية تبذل أقصى جهدها للحفاظ على استقرار الأسواق وتوفير السلع الغذائية والتموينية والبترولية.

وأشار حسام العربي، في بيان، الأربعاء، إلى أنه يتم عقد اجتماع يومي لمناقشة المتطلبات وتلبية الإحتياجات تحت إشراف محافظ أسوان للإطمئنان على توافر الأرصدة التموينية ومتابعة ذلك مع الشركات الموردة، كما يتم مراقبة أسواق وشادر الخضروات والفاكهة بصفة يومية.





وأكد العربى على توافر أرصدة كافية من السلع الغذائية بشكل يومي يغطي ويلبي احتياجات المواطنين بمحافظة أسوان وزيادة، وبالتوازي مع ذلك فهناك حملات مستمرة بصفة دورية ويومية على التجار والأسواق بتوجيهات من اللواء أشرف عطية محافظ أسوان لمنع إحتكار السلع أو التلاعب في الأسعار .

وتابع مدير التموين على أن المديرية إنتهت خلال منتصف شهر مارس الجاري من ربط 90% من السلع التموينية على بطاقات المواطنين، وأن أرصدة الشهر الجديد متوفرة بالكامل ولا داعي للقلق مطلقا.

وأضاف بأن جميع السلع الغذائية التي تباع عن طريق المجمعات التموينية أو القطاع الخاص متوافرة بأرصدة كافية تغطى جميع أنحاء محافظة أسوان، وأيضًا البوتاجاز يشهد إنتظامًا بالتوزيع يوميًا من الساعة السادسة صباحًا وحتى الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل، وأيضًا جميع محطات الوقود تعمل بصفة منتظمة والأرصدة الإستراتيجية بها متوافرة بحد الأمان الكامل.





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