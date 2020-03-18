كأنك بتربي عشرة.. أم مثالية تكشف تفاصيل تربية ابنة من ذوي القدرات

قالت صفاء مصطفى، إحدى الأمهات المثاليات، إن لديها ابنة من ذوي الاحتياجات الخاصة، وهي البطلة لبنى مصطفى، بطلة العالم وشمال أفريقيا والوطن العربي في السباحة، حاصلة على 184 ميدالية، وحصلت على أربع بطولات عالم في السباحة، و6 بطولات إقليمية.





وأضافت صفاء مصطفى، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "8 الصبح"، الذي يذاع على قناة dmc، أن تربية طفل من ذوي الإحتياجات الخاصة بها الكثير من الصعوبات، معقبة: "لما بتربي حد من ذوي القدرات الخاصة اكنك بتربي عشرة أطفال في نفس الوقت".





وتابعت أن تكاتف الأسرة هو أهم شيء، لأنه يجعل الأمر سهلا في تربية ذوي القدرات الخاصة، ويبث الثقة في الطفل، وأن والدها يسعى دائمًا لتحقيق أحلامها وتنمية كل مهاراتها وصقل شخصيتها لتكون مثلها مثل أقرانها، وأننا في عصر تألق المرأة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.





وعقدت نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعى، أمس الثلاثاء، مؤتمرًا صحفيًا بمقر الوزارة لإعلان أسماء الأمهات المثاليات لعام 2020 على مستوى محافظات الجمهورية.





وأعلنت القباج، أن المركز الأول على مستوى الجمهورية فازت به أمينة راشد إبراهيم رحمة، من محافظة دمياط، وفازت بالمركز الثاني ماجدة ثابت محمد هريدى من محافظة الإسكندرية وتأتي زينب محمد عبد الحميد فايزى في المركز الثالث من محافظة بني سويف.



