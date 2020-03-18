AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

كأنك بتربي عشرة.. أم مثالية تكشف تفاصيل تربية ابنة من ذوي القدرات

الأربعاء 18/مارس/2020 - 10:38 ص
صفاء مصطفى، إحدى
صفاء مصطفى، إحدى الأمهات المثاليات
Advertisements
فرح علاء الخولي

قالت صفاء مصطفى، إحدى الأمهات المثاليات، إن لديها ابنة من ذوي الاحتياجات الخاصة، وهي البطلة لبنى مصطفى، بطلة العالم وشمال أفريقيا والوطن العربي في السباحة، حاصلة على 184 ميدالية، وحصلت على أربع بطولات عالم في السباحة، و6 بطولات إقليمية.


وأضافت صفاء مصطفى، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "8 الصبح"، الذي يذاع على قناة dmc، أن تربية طفل من ذوي الإحتياجات الخاصة بها الكثير من الصعوبات، معقبة: "لما بتربي حد من ذوي القدرات الخاصة اكنك بتربي عشرة أطفال في نفس الوقت".


وتابعت أن تكاتف الأسرة هو أهم شيء، لأنه يجعل الأمر سهلا في تربية ذوي القدرات الخاصة، ويبث الثقة في الطفل، وأن والدها يسعى دائمًا لتحقيق أحلامها وتنمية كل مهاراتها وصقل شخصيتها لتكون مثلها مثل أقرانها، وأننا في عصر تألق المرأة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي. 


وعقدت نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعى، أمس الثلاثاء، مؤتمرًا صحفيًا بمقر الوزارة لإعلان أسماء الأمهات المثاليات لعام 2020 على مستوى محافظات الجمهورية.


وأعلنت القباج، أن المركز الأول على مستوى الجمهورية فازت به أمينة راشد إبراهيم رحمة، من محافظة دمياط، وفازت بالمركز الثاني ماجدة ثابت محمد هريدى من محافظة الإسكندرية وتأتي زينب محمد عبد الحميد فايزى في المركز الثالث من محافظة بني سويف. 


وصرّحت القباج، بأن عدد الأمهات الفائزات على مستوى الجمهورية 32 أما فائزة وفقا للمعايير والشروط الموضوعة من قبل اللجنة المركزية المشكلة من ممثلي الجهات المعنية، وتقدم لهذا العام 762 أمًا من أجل الاشتراك بمسابقة الأمهات المثاليات على مستوى المحافظات وانطبقت بالفعل الشروط على 404 منهن. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التضامن توضح معايير اختيار الأم المثالية.. فيديو

غدا .. التضامن تعلن أسماء الأمهات المثاليات

اليوم .. التضامن تعلن أسماء الفائزات في مسابقة الأم المثالية 2020

أمينة راشد إبراهيم "الأم المثالية" على مستوى الجمهورية

التضامن : إعلان الفائزات في مسابقة الأمهات المثاليات لـ 2020

رسائل مؤثرة.. ماذا قالت الأمهات المثاليات بعد فوزهن بالجائزة.. (خاص)

ترشيحاتنا

ضرب وإهانة.. طرد مسافرين من طائرة تركية.. فيديو

النصر السعودي يسخر من الهلال بسبب عقوبة سلمان الفرج

ممدوح رسلان : قطع المياه عن المناطق بعد نوة السيول قرار مصيرى.. فيديو

صحة بورسعيد تكشف حقيقة تجهيز حالة لنقلها إلى العزل بعد إصابتها بـ كورونا المستجد

لا يحتاج معامل متخصصة..طبيبة مصرية تبتكر اختبارا للكشف عن فيروس كورونا

الحكومة: جاهزون لأسوأ سيناريو يتعلق بـ فيروس كورونا.. وندرس قرارًا يخص أصحاب المعاشات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سكانه قضوا ليلتهم في الشارع.. تفاصيل انهيار منزل 4 طوابق بأسيوط "صور"

رغم الحجر الصحي.. لقطة مؤثرة لفتاة مع جدها في دار مسنين بعد إعلان خطوبتها

هنفطر ايه النهارده.. كيكة الـ 3 دقائق وشاى ماسالا تشاى الهندى