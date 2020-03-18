الفضل كله للرئيس.. شاهد أول تعليق من الأم المثالية الأولى









وأضافت صفاء مصطفى، خلال لقاء خاص ببرنامج " صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى، أن زوجها فرح جدًا لفوزها كأم مثالية، مؤكدة أنها لم تكن تسعى أن تحصل على اللقب على قدر سعيها على أن تكون ابنتها لبنى شخصا مميزا وأن تجعلها شخصا نافعا للمجتمع.





وتابعت أن الفضل الأكبر للرئيس عبد الفتاح السيسى الذى لفت نظر العالم كله للمرأة المصرية ورعايتها، ووضع الأبناء على الخريطة الدولية، وضعهم على أول الطريق الصحيح.





وأوضحت أن ابنتها بطلة عالم والشرق الأوسط فى السباحة، وحصلت على 184 ميدالية فى الرياضة، مؤكدة أن الرئيس عبد الفتاح السيسى دائمًا يهتم بأمهات مصر وتقديرهن.

قالت صفاء مصطفى، الحاصلة على المركز الأول للأم المثالية على مستوى الجمهورية، إن زوجها وابنها هما من اتفقا وقدما اسمها للمشاركة فى مسابقة الأم المثالية منذ شهر ديسمبر الماضى، لافتًة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعى تواصلت معها منذ يومين فقط لمطالبتها بالمشاركة فى المؤتمر الصحفى.