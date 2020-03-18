AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الفضل كله للرئيس.. شاهد أول تعليق من الأم المثالية الأولى

الأربعاء 18/مارس/2020 - 10:41 ص
صدى البلد
Advertisements
آيات أحمد
قالت صفاء مصطفى، الحاصلة على المركز الأول للأم المثالية على مستوى الجمهورية، إن زوجها وابنها هما من اتفقا وقدما اسمها للمشاركة فى مسابقة الأم المثالية منذ شهر ديسمبر الماضى، لافتًة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعى تواصلت معها منذ يومين فقط لمطالبتها بالمشاركة فى المؤتمر الصحفى.


وأضافت صفاء مصطفى، خلال لقاء خاص ببرنامج " صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى، أن زوجها فرح جدًا لفوزها كأم مثالية، مؤكدة أنها لم تكن تسعى أن تحصل على اللقب على قدر سعيها على أن تكون ابنتها لبنى شخصا مميزا وأن تجعلها شخصا نافعا للمجتمع.

وتابعت أن الفضل الأكبر للرئيس عبد الفتاح السيسى الذى لفت نظر العالم كله للمرأة المصرية ورعايتها، ووضع الأبناء على الخريطة الدولية، وضعهم على أول الطريق الصحيح.

وأوضحت أن ابنتها بطلة عالم والشرق الأوسط  فى السباحة، وحصلت على 184 ميدالية فى الرياضة، مؤكدة أن الرئيس عبد الفتاح السيسى دائمًا يهتم بأمهات مصر وتقديرهن.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التضامن : إعلان الفائزات في مسابقة الأمهات المثاليات لـ 2020

بعد فوزها بالأم المثالية.. دعاء ابنة الغربية قصة كفاح على مدار 29 عاما بعد وفاة زوجها.. صور

الأم المثالية بالسويس.. أرملة منذ 30 عاما.. عاشت على مرتبها وتتمنى رحلة حج

أبناؤها حاجة تشرف.. رحلة كفاح الأم المثالية بكفر الشيخ على مدار 20 عاما

أم وأب لمدة 33 سنة .. الأم المثالية الأولى على الجمهورية: تكريمي باللقب أزاح تعب السنين

كسرت حزن لا تطويه السنين .. رسالة فتيات الأم المثالية في الغربية ..صور

ترشيحاتنا

تجارب واعدة.. هل يخرج دواء كورونا من مستشفى جبل سيناء هذا الأسبوع؟

اختفيت 17 سنة بحفظ الناس القرآن.. حسن فؤاد يقدم باقة ورد لـ إسعاد يونس.. فيديو

بالأصوات.. تعرف على النتيجة الرسمية لانتخابات نقابة المحامين

بعد تلميح شقيقها حول زواجها السري.. 10 صور لـ ياسمين عبدالعزيز مع أحمد العوضى

بعد المنشور الفاضح.. أبرز مواقف شقيق ياسمين عبد العزيز

بسبب كورونا.. وضع وزيرين إسرائيليين وعضوى كنيست بالحجر الصحي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سكانه قضوا ليلتهم في الشارع.. تفاصيل انهيار منزل 4 طوابق بأسيوط "صور"

رغم الحجر الصحي.. لقطة مؤثرة لفتاة مع جدها في دار مسنين بعد إعلان خطوبتها

هنفطر ايه النهارده.. كيكة الـ 3 دقائق وشاى ماسالا تشاى الهندى