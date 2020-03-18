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الأم المثالية لمحافظة الإسكندرية: أهدى الجائزة لأى أم لديها أبناء من ذوى الهمم

الأربعاء 18/مارس/2020 - 10:45 ص
تكريم الامهات المثاليات
تكريم الامهات المثاليات
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ريهام فيكتور
قالت ماجدة ثابت، الأم المثالية لمحافظة الإسكندرية، إن جميع الأمهات عانت وتعبت مع أولادها وتستحق التكريم، لافتة إلى أن من حسن حظها تقديم صديقتها لها فى تلك المسابقة المثالية.

وأضافت ماجدة ثابت، من خلال حوارها عبر الهاتف ببرنامج " هذا الصباح " المذاع على فضائية " أكسترا نيوز " مع الإعلامية " خلود زهران " أنها تهدى الجائزة لكل أم تمتلك أبناء من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأشارت الأم المثالية لمحافظة الإسكندرية، إلى أن لديها شابا 26 سنة وآخر 28 سنة وابن صغير لديه توحد شديد ومشاكل كثيرة منذ صغره، مؤكدة أنها لم تكن واعية فى البداية بكيفية التعامل معه بسبب صراخه المستمر طوال الوقت وكان من الصعب جدًا تربيته  ورعايته.

وتابعت أنها قامت بأخذ دورات تعليمية لتستطيع التعامل معه، حتى أصبح بطل سباحة للجمهورية لذوى الاحتياجات الخاصة، لافتة إلى أنها شديدة الحرص على تنمية مواهبه حتى أصبح فنانا فى أكثر من ملتقى.

وأكدت أن ابنها حصل على جائزة الرسم المالية من وزارة الشباب والرياضة، منوهة إلى أنها تحرص على استجابته وحبه لأى مجال يمارسه.
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