وعي للتنمية المجتمعية.. برنامج يعالج 12 مشكلة مهمة في المجتمع

علقت الدكتورة آمال ذكي، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي، علي برنامج "وعي" الذي أطلقته الوزارة قائلة إن المبادرة هدفها رفع الوعي المجتمعي لـ 12 قضية مهمة، تشمل السلوك والأمية وغيرها.





وأضافت الدكتورة آمال ذكي خلال حوارها لـ برنامج "صباح الورد" الذي يذاع على فضائية "ten"، أن وزارة التضامن تهتم بالفقراء في تلك المرحلة، مؤكدة أن الفقر ليس مالا فقط، بل أمية وسلوكيات خاطئة.





وأشارت إلى أن الوزارة تشمل 2000 رائدة مجتمعية، للنهوض بالمشروع، موضحة أن عدد الأسر المنوط بها البرنامج 2.5 مليون أسرة ، وكل رائدة مسؤولة عن أسرة بعينها.



