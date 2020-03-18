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منوعات

بعد معاناتها من آلام المعدة.. سيدة تتلقى خبرا صادما خلال زيارة روتينية للطبيب

الأربعاء 18/مارس/2020 - 11:29 ص
صدى البلد
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هدير علاء
اكتشفت سيدة بريطانية في الثالثة والثلاثين من عمرها إصابتها بمرض السرطان، بعد أن توجهت لاستشارة الطبيب إثر معاناتها من آلام في المعدة، وتم إبلاغها كذلك بأن المرض من الممكن أن يودي بحياتها في غضون شهر واحد.

وأفاد تقرير نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية بأنه قد تم تشخيص إصابة هذه السيدة "تارا ميسون"، وهي من مدينة "ليفربول"، بالسرطان في الرئتين والأمعاء والكبد، وأخبرها الأطباء بأنه لا يمكنهم القيام بأي شيء لإنقاذها؛ وهي حاليًا تتلقى الرعاية في أحد المراكز المتخصصة.

ونقلت الصحيفة، عن شقيقتها "كيلي" قولها إن حالة "تارا" قد تدهورت بدرجة كبيرة، مشيرة إلى أنه كان من الصعب في البداية تشخيص أعراضها، لكن بعد 6 أشهر من الاستشارات الطبية اكتشفت أن سبب الألم الذي تعاني منه هو إصابتها بالسرطان.

وأضافت أن "تارا"، وهي أم لطفلتين أعمارهما 13 عامًا و10 أعوام، كانت تعتقد في البداية أنه مجرد ألم عابر وستتخلص منه، لكن للأسف فقد كان ذلك الخبر الصادم في انتظارها.

وأشارت "كيلي" إلى أن ابنة شقيقتها الكبرى تدرك ما يحدث، ولذلك فهي تتلقى استشارة نفسية، أما الابنة الأخرى فإنه مازال لا يمكنها استيعاب الموقف بشكل كامل.

وأوضح تقرير الصحيفة البريطانية، أن شقيقة "ميسون" أطلقت صفحة لجمع التبرعات عبر الإنترنت لصالح الأم وطفلتيها في ظل معاناة العائلة من الذعر بشأن الحالة المادية، ولاقت هذه الصفحة بالفعل تفاعلًا من قبل الكثيرين.
بعد معاناتها من آلام المعدة.. سيدة تتلقى خبرا صادما خلال زيارة روتينية للطبيب
بعد معاناتها من آلام المعدة.. سيدة تتلقى خبرا صادما خلال زيارة روتينية للطبيب
بعد معاناتها من آلام المعدة.. سيدة تتلقى خبرا صادما خلال زيارة روتينية للطبيب
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