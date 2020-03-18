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محافظات

غلق مراكز طبية للرنين المغناطيسي والأشعة وبعض العيادات لمخالفتها الاشتراطات بالمنوفية

الأربعاء 18/مارس/2020 - 01:01 م
صدى البلد
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محمد امين
 تلقى اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، غلق 6 مراكز طبية للرنين المغناطيسي والأشعة بشبين الكوم ومنوف والشهداء وأشمون.

وتلاحظ عدم وجود المستخرج الرسمي من المكتب التنفيذي للوقاية من خطر الإشعاع بوزارة الصحة، وعدم الفصل الآمن للنفايات الطبية الخطرة، وكذا وجود عدة مخالفات أخرى.

كما شمل القرار غلق عيادة أطفال غير مرخصة ببركة السبع وعيادة الأسنان والأشعة بمستشفى تخصصي بقويسنا لمزاولة النشاط بدون ترخيص، وعدم التجديد من المكتب التنفيذي للوقاية من خطر الإشعاع، مشددا على عدم تشغيل المنشآت لحين تلافي السلبيات والمخالفات المسببة للغلق.

جاء ذلك بناءً على المذكرة المقدمة من مديرية الشئون الصحية بمرور إدارة العلاج الحر على المنشآت الطبية ومخالفة للقانون رقم 153 لسنة 2004 المعدل للقانون 51 لسنة 1981 والخاص بتنظيم العمل داخل المنشآت الطبية الخاصة والقانون 1960 لسنة 1954 بشأن تنظيم الأشعات المؤينة والقرار الوزاري رقم 513 لسنة 2016 والقرار الوزاري رقم 144 لسنة 2014.

من جانبه، شدد محافظ المنوفية على استمرار تكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت الطبية على مستوى المحافظة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين حفاظًا على سلامة وصحة المواطنين.
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