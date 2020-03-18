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اقتصاد

في رسالة دكتوراة.. طرق كيميائية حديثة للكشف عن تلوث الأغذية

الأربعاء 18/مارس/2020 - 11:25 ص
رسالة دكتوراه للكشف
رسالة دكتوراه للكشف على تلوث الاغذية
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قسم الاقتصاد
ناقشت جامعة الزقازيق، الأربعاء، رسالة دكتوراه في الكيمياء التحليلية بعنوان "تطبيق طرق كيميائية حديثة للكشف عن الفساد والتلوث في الأغذية"، أميرة عاطف عبدالله محمود، تحت إشراف الدكتور أبوالفتوح محمد علي عبدالله، أستاذ علوم وتكنولوجيا الأغذية- معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية- القاهرة، والدكتور أحمد عثمان يوسف، أستاذ الكيمياء التحليلية قسم الكيمياء بكلية العلوم جامعة عين شمس، والدكتور رجاء الشيخ شهيب، أستاذ الكيمياء التحليلية قسم الكيمياء بكلية العلوم-جامعة الزقازيق.

وركزت الباحثة فى رسالتها، على أن هناك طرقا كيمائية متطورة تمكن من الكشف عن العديد من أشكال الفساد والتلوث المنتشر في العديد من الأغذية والذي بدوره يؤثر بشكل سلبي علي برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية.

وركزت الباحثة، علي تطبيق طرق كيميائية حديثة على كشف صبغة الأمارانس فى العينات الغذائية، حيث أثبتت الدراسات أن صبغة الأمارانس التي تضاف على الحلويات والجلى والكريم كرامل أنها مادة مسرطنة وتسبب تشوه فى الأجنة وعلى الرغم من منعها فى الولايات المتحدة منك١٩٧٨ الا انها مازال يستخدموها  بعض البلدان.

وتقدير الألومنيوم والكادميوم بتركيزات قليلة بالميكروجرام/لتر باستخدام طرق حديثة فى الاستخلاص، حيث يتم استخدام كواشف آمنة على الكيميائى وعلى البيئة المحيطة على عكس الطرق التقليدية  وتستطيع من خلال ذلك تطبيق الهدف الأساسى من الرسالة  وهو الكمياء النظيفة ويهدف إلى استخدام كواشف غير سامة وتقدير العناصر الثقيلة التى تتراكم فى جسم الإنسان وتؤثر على صحة الإنسان العامة وعلى البيئة المحيطة، وتسبب له مخاطر صحية على المدى البعيد.
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