في رسالة دكتوراة.. طرق كيميائية حديثة للكشف عن تلوث الأغذية

ناقشت جامعة الزقازيق، الأربعاء، رسالة دكتوراه في الكيمياء التحليلية بعنوان "تطبيق طرق كيميائية حديثة للكشف عن الفساد والتلوث في الأغذية"، أميرة عاطف عبدالله محمود، تحت إشراف الدكتور أبوالفتوح محمد علي عبدالله، أستاذ علوم وتكنولوجيا الأغذية- معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية- القاهرة، والدكتور أحمد عثمان يوسف، أستاذ الكيمياء التحليلية قسم الكيمياء بكلية العلوم جامعة عين شمس، والدكتور رجاء الشيخ شهيب، أستاذ الكيمياء التحليلية قسم الكيمياء بكلية العلوم-جامعة الزقازيق.





وركزت الباحثة فى رسالتها، على أن هناك طرقا كيمائية متطورة تمكن من الكشف عن العديد من أشكال الفساد والتلوث المنتشر في العديد من الأغذية والذي بدوره يؤثر بشكل سلبي علي برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية.





وركزت الباحثة، علي تطبيق طرق كيميائية حديثة على كشف صبغة الأمارانس فى العينات الغذائية، حيث أثبتت الدراسات أن صبغة الأمارانس التي تضاف على الحلويات والجلى والكريم كرامل أنها مادة مسرطنة وتسبب تشوه فى الأجنة وعلى الرغم من منعها فى الولايات المتحدة منك١٩٧٨ الا انها مازال يستخدموها بعض البلدان.



