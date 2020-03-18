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تعليم

وكيل تعليم الدقهلية يتابع حملات التعقيم والتطهير للمدارس

الأربعاء 18/مارس/2020 - 11:43 ص
صدى البلد
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همت الحسينى
تابع اليوم الأربعاء على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، ما تشهده مدارس محافظة الدقهلية من حملات التعقيم والتطهير، تنفيذًا لتعليمات  الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية.

وأكد عبد الرؤوف أن مدارس المحافظة  تشهد حملات تطهير وتعقيم مشيرا إلى استمرارها خلال فترة تعليق الدراسة من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا Covid 19 ، ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية التي وضعتها الدولة لحماية أبنائنا الطلاب وكافة عناصر العملية التعليمية.

وأشاد وكيل تعليم الدقهلية بدور مديري الإدارات التعليمية ومديرى المدارس والمعلمين والإداريين والعمال الذين  حرصوا على المشاركة  في أعمال التعقيم وتقديم كافة الاحتياجات اللازمة لعمليات التطهير بالمعدات اللازمة لأعمال التعقيم والمواد المعقمة والمشاركة في عمليات التطهير. 

وأضاف أنه تم نشر تعليمات وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة على الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم.
وكيل تعليم الدقهلية يتابع حملات التعقيم والتطهير للمدارس
وكيل تعليم الدقهلية يتابع حملات التعقيم والتطهير للمدارس
وكيل تعليم الدقهلية يتابع حملات التعقيم والتطهير للمدارس
وكيل تعليم الدقهلية يتابع حملات التعقيم والتطهير للمدارس
وكيل تعليم الدقهلية يتابع حملات التعقيم والتطهير للمدارس
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