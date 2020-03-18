للوقاية من كورونا.. شاهد تعقيم وتطهير مبنى إدارة جامعة بنها

أعلنت الدكتورة راندا مصطفى، نائب رئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، البدء في تعقيم وتطهير جميع المكاتب الرئيسية والإدارية بمبنى إدارة الجامعة، وعدد من المنشآت الأخرى، وذلك في إطار خطة الجامعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.





وقالت راندا مصطفى، إن التعقيم والتطهير سوف يشمل كافة المباني والمنشآت الجامعية والكليات والمعامل على المدى القصير والطويل، عن طريق استخدام الكلور بشكل يومي كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا.



