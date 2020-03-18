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تعليم

للوقاية من كورونا.. شاهد تعقيم وتطهير مبنى إدارة جامعة بنها

الأربعاء 18/مارس/2020 - 11:43 ص
صدى البلد
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إبراهيم الهواري

أعلنت الدكتورة راندا مصطفى، نائب رئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، البدء في تعقيم وتطهير جميع المكاتب الرئيسية والإدارية بمبنى إدارة الجامعة، وعدد من المنشآت الأخرى، وذلك في إطار خطة الجامعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.


وقالت راندا مصطفى، إن التعقيم والتطهير سوف يشمل كافة المباني والمنشآت الجامعية والكليات والمعامل على المدى القصير والطويل، عن طريق استخدام الكلور بشكل يومي كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا.


وأكدت نائب رئيس الجامعة استمرار رفع حالة الطوارئ داخل الجامعة بالتنسيق مع جميع الإدارات المعنية بالجامعة لمواجهة أي أحداث طارئة قد تحدث خلال الفترة المقبلة.
للوقاية من كورونا.. شاهد تعقيم وتطهير مبنى إدارة جامعة بنها
للوقاية من كورونا.. شاهد تعقيم وتطهير مبنى إدارة جامعة بنها
للوقاية من كورونا.. شاهد تعقيم وتطهير مبنى إدارة جامعة بنها
للوقاية من كورونا.. شاهد تعقيم وتطهير مبنى إدارة جامعة بنها
للوقاية من كورونا.. شاهد تعقيم وتطهير مبنى إدارة جامعة بنها
للوقاية من كورونا.. شاهد تعقيم وتطهير مبنى إدارة جامعة بنها
للوقاية من كورونا.. شاهد تعقيم وتطهير مبنى إدارة جامعة بنها
للوقاية من كورونا.. شاهد تعقيم وتطهير مبنى إدارة جامعة بنها
للوقاية من كورونا.. شاهد تعقيم وتطهير مبنى إدارة جامعة بنها
للوقاية من كورونا.. شاهد تعقيم وتطهير مبنى إدارة جامعة بنها
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