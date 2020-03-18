AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

اكتشف عملها بالكباريهات.. حبس مساعد تمريض منع ابنته من الطعام أسبوعين حتى الموت في كرداسة

الأربعاء 18/مارس/2020 - 11:38 ص
صدى البلد
Advertisements
ندى حمودة - أحمد مهدي
أمرت نيابة كرداسة ومركز إمبابة برئاسة المستشار محمد علما رئيس النيابة بحبس مساعد تمريض 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه باحتجاز ابنته ومنع الطعام عنها أسبوعين حتى فارقت الحياة.  

وكشفت التحقيقات أن المجني عليها اختفت من منزلها لمدة شهرين، وعادت مرة أخرى للمنزل منذ أسبوعين، وتبين أنها كانت تعمل فى الملاهي الليلية، فقرر والدها معاقبتها، وحاول دفنها، بعد أن لفظت أنفاسها الأخيرة، وحاول إخفاء جريمته ودفنها، دون تصريح، إلا أن قوات الأمن كشفت غموض الواقعة.

وأشارت التحقيقات إلى أن الكشف عن الجريمة كان بورود معلومات لمباحث كرداسة، أن فتاة متغيبة منذ شهر يناير، عادت لمسكنها منذ أسبوعين، ولم يتم الإبلاغ بعودتها حيث ذكرت التحريات، أن والد الفتاة يعمل مساعد تمريض، أعد لتكفينها ودفنها، وأنه يبحث عن مفتش صحة لاستخراج تصريح دفن بدون توقيع الكشف الطبي عليها.


وباستهدافه عثر على الفتاة متوفاة وفي حالة تحلل، وعليها آثار تقييد بمعصم اليدين، والقدمين حدثت بها غرغرينة، وجاء في محضر الشرطة، أنه بمواجهة الأب اعترف أنه عقب عودة ابنته، أخبرته أنها كانت تعمل بالملاهي الليلية فضربها وقيدها بـ"أفيز بلاستيك"، وحجزها بشقة خالية ملكه، ومنعها عن الأكل والشرب، حتى ساءت حالتها وتوفيت، وحاول دفنها بتصريح مزور. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد علاقة 3 سنوات.. إخلاء سبيل فتاة ميت عقبة وحبس صديقها بتهمة اغتصاب قاصر

علاقة 3 سنوات في الحرام.. الشاب المتهم باغتصاب قاصر ميت عقبة يطلب زواجها

عرسان الجنة فى الشرابية ماتوا بعد الفرح بـ 4 ساعات .. والدة ندى: طلبت الدعاء لها «اللهم آنس وحشتنا».. فيديو وصور

عشا العروسة زي ماهو.. حكاية ندى ومحمد: ماتوا سوا بعد 4 ساعات من الزفاف| شاهد

اكتشف عملها في ملهى ليلي فحبسها 15 يوما بدون طعام.. أب يقتل ابنته ببشاعة في كرداسة

حوادث وضحايا في مصر اليوم.. ميكانيكي يقتل عاملا لخلاف على قيمة إصلاح دراجة نارية في قليوب.. اكتشف عملها في ملهى ليلي فحبسها 15 يوما بدون طعام.. وأب يقتل ابنته ببشاعة في كرداسة

ترشيحاتنا

سكانه قضوا ليلتهم في الشارع.. تفاصيل انهيار منزل 4 طوابق بأسيوط.. فيديو وصور

وفاة أول مصري متأثرا بوباء كورونا في إيطاليا

بعد مطالبته بإعلان زواجهما السرى.. فارق العمر بين ياسمين عبد العزيز وشقيقها وأحمد العوضى

عزلوا أنفسهم ليلا.. كيف يقضى أهالى بلقاس وقراها يومهم بعد وفاة حالتين بفيروس كورونا؟

أول تعليق من رجائي عطية عقب إعلان فوزه نقيبًا للمحامين

كورونا يخرج عن السيطرة فى إسرائيل.. 427 مصابا والشاباك يتدخل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد معاناتها من آلام المعدة.. سيدة تتلقى خبرا صادما خلال زيارة روتينية للطبيب

سكانه قضوا ليلتهم في الشارع.. تفاصيل انهيار منزل 4 طوابق بأسيوط.. فيديو وصور

رغم الحجر الصحي.. لقطة مؤثرة لفتاة مع جدها في دار مسنين بعد إعلان خطوبتها