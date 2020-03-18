اكتشف عملها بالكباريهات.. حبس مساعد تمريض منع ابنته من الطعام أسبوعين حتى الموت في كرداسة

أمرت نيابة كرداسة ومركز إمبابة برئاسة المستشار محمد علما رئيس النيابة بحبس مساعد تمريض 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه باحتجاز ابنته ومنع الطعام عنها أسبوعين حتى فارقت الحياة.





وكشفت التحقيقات أن المجني عليها اختفت من منزلها لمدة شهرين، وعادت مرة أخرى للمنزل منذ أسبوعين، وتبين أنها كانت تعمل فى الملاهي الليلية، فقرر والدها معاقبتها، وحاول دفنها، بعد أن لفظت أنفاسها الأخيرة، وحاول إخفاء جريمته ودفنها، دون تصريح، إلا أن قوات الأمن كشفت غموض الواقعة.





وأشارت التحقيقات إلى أن الكشف عن الجريمة كان بورود معلومات لمباحث كرداسة، أن فتاة متغيبة منذ شهر يناير، عادت لمسكنها منذ أسبوعين، ولم يتم الإبلاغ بعودتها حيث ذكرت التحريات، أن والد الفتاة يعمل مساعد تمريض، أعد لتكفينها ودفنها، وأنه يبحث عن مفتش صحة لاستخراج تصريح دفن بدون توقيع الكشف الطبي عليها.





وباستهدافه عثر على الفتاة متوفاة وفي حالة تحلل، وعليها آثار تقييد بمعصم اليدين، والقدمين حدثت بها غرغرينة، وجاء في محضر الشرطة، أنه بمواجهة الأب اعترف أنه عقب عودة ابنته، أخبرته أنها كانت تعمل بالملاهي الليلية فضربها وقيدها بـ"أفيز بلاستيك"، وحجزها بشقة خالية ملكه، ومنعها عن الأكل والشرب، حتى ساءت حالتها وتوفيت، وحاول دفنها بتصريح مزور.