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توك شو

هل استفادت مصر من موجة السيول الأخيرة ؟ ممدوح رسلان يجيب

الأربعاء 18/مارس/2020 - 12:11 م
المهندس ممدوح رسلان
المهندس ممدوح رسلان
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شيرين عادل
قال المهندس ممدوح رسلان،  رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ، إن مياه الأمطار بمجرد تجميعها فى الصرف تصل لمحطة المعالجة بالإضافة لأماكن أخرى يتم  معالجتها فيها بواسطة  عمليات الزراعة . 

وكشف ، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي خلال لقاء خاص على برنامج صباح البلد مع الإعلامية هند النعسانى عبر فضائية صدى البلد ، بأنه لم يتم الاستفادة بكافة كميات موجات الأمطار الأخيرة .

وأشار المهندس ممدوح رسلان ، إلى أن السبب الرئيسى فى عدم الاستفادة  الكلية من موجات السيول الأخيرة هو أن الجزء الذى غمره السيول في شبكة الشرب تم اعادة استخدامه من خلال محطات المعالجة.

وتابع،  رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بأن الجزء المتبقى  من مياه الأمطار  من موجة السيول الأخيرة تم إلقاؤها فى المصارف مرة أخرى لتحسين جودة المصرف . 

 عرض برنامج "صباح البلد"  والمذاع على قناة "صدى البلد" اليوم الأربعاء  حوارا هاما مع المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

برنامج "صباح البلد" يترأس تحريره الكاتب الصحفى احمد حمدى ويعرض على شاشة صدى البلد يوميا، ويقدم العديد من الفقرات المتنوعة وحالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، بالاضافة الى جولة حول العالم لمتابعة كل ما هو جديد من مواقف وطرائف.

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