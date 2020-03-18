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محافظات

رفع 7 آلاف م3 قمامة ومخلفات من المقالب العشوائية بالشرقية

الأربعاء 18/مارس/2020 - 01:09 م
مقالب القمامة العشوائية
مقالب القمامة العشوائية في الشرقية
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محمد الطحاوي

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قيام وحدة التدخل البيئي السريع برفع 7 آلاف و140 م٣ قمامة ومخلفات بناء من المقالب العشوائية المنتشرة بمراكز "الزقازيق بمنطقة الغار- القنايات - ههيا – ديرب نجم - أبوكبير- منيا القمح – كفر صقر"، وذلك خلال شهر فبراير 2020.


من جانبه أكد فخري عبد العزيز، مستشار المحافظة لشئون البيئة والنظافة والتجميل، أن وحدة التدخل البيئي السريع قامت بالتعاون مع الإدارة العامة  للنظافة بالديوان العام ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، بحصر المقالب العشوائية المنتشرة بنطاق المحافظة، وتوجيه المعدات واللوادر والسيارات لرفع القمامة ونقلها للمدفن الصحي، والتنبيه على الأهالي بعدم إلقاء القمامة بتلك الأماكن وتسويرها حفاظا عليها وحتى لا تتحول لمقالب قمامة مرة أخرى تتسبب في انتشار الروائح الكريهة وتضر بالصحة العامة للمواطنين.


وأوضح مستشار المحافظ لشئون البيئة والنظافة والتجميل، أنه خلال شهر فبراير2020، تم الانتهاء من رفع 7 آلاف و140 م3 قمامة باستخدام 13 سيارة (تريلا –نقل – قلاب)، و٢ لودر بواقع 228 نقلة، ونقلها للمدفن الصحي.


وأشار المحافظ إلى أن يأتي ذلك تنفيذا لخطة محافظة الشرقية للتخلص من المقالب العشوائية ورفع ما بها من مخلفات وقمامة ونقلها للمدفن الصحي بالخطارة للحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

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