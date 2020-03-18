توقف الملاحة البحرية ببوغازي الإسكندرية والدخيلة لليوم الثاني بسبب الطقس السيئ

قررت سلطات ميناء الإسكندرية البحري، اليوم الأربعاء، مواصلة غلق بوغاز ميناءي الإسكندرية والدخيلة ليون الثاني نظرا لسوء الأحوال الجومائية وارتفاع الأمواج والرياح إلي المعدلات التي لا تسمح بحركة السفن والقاطرات واللنشات بشكل آمن.
وقال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، أن إدارة حركة السفن بقياس الأرصدة الجومائية على مدار الساعة، مشيرا إلى أن عملية الشحن والتفريغ ودخول وخروج الشاحنات والقطارات والبضائع من وإلى الميناء تتم بشكل منتظم.
من جانبه وجه الربان طارق شاهين، رئيس هيئة الميناء، جميع الإدارات بتوخي الحذر والالتزام بشروط السلامة والصحة المهنية وذلك للحفاظ على الأرواح والممتلكات، ودخول وخروج الشاحنات والبضائع من والي الميناء بشكل آمن.