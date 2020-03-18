AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

توقف الملاحة البحرية ببوغازي الإسكندرية والدخيلة لليوم الثاني بسبب الطقس السيئ

الأربعاء 18/مارس/2020 - 12:10 م
بوغاز الاسكندرية
بوغاز الاسكندرية
Advertisements
أحمد عبد العزيز
قررت سلطات ميناء الإسكندرية البحري، اليوم الأربعاء، مواصلة غلق بوغاز ميناءي الإسكندرية والدخيلة ليون الثاني نظرا لسوء الأحوال الجومائية وارتفاع الأمواج والرياح إلي المعدلات التي لا تسمح بحركة السفن والقاطرات واللنشات بشكل آمن.

وقال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، أن إدارة حركة السفن بقياس الأرصدة الجومائية على مدار الساعة، مشيرا إلى أن عملية الشحن والتفريغ ودخول وخروج الشاحنات والقطارات والبضائع من وإلى الميناء تتم بشكل منتظم.

من جانبه وجه الربان طارق شاهين، رئيس هيئة الميناء، جميع الإدارات بتوخي الحذر والالتزام بشروط السلامة والصحة المهنية وذلك للحفاظ على الأرواح والممتلكات، ودخول وخروج الشاحنات والبضائع من والي الميناء بشكل آمن.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لليوم الثالث.. استمرار إغلاق بوغازي الإسكندرية والدخيلة لسوء حالة الطقس

بعد 3 أيام من توقف الملاحة.. فتح بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة

استقبل 88 سفينة.. انتظام الملاحة البحرية بميناء الإسكندرية

توقف الملاحة البحرية الإسكندرية والدخيلة بسبب الطقس السيئ

انتظام أعمال الشحن والتفريغ بميناءي الإسكندرية والدخيلة.. صور وفيديو

نشاط ملحوظ في حركة السفن بميناء الإسكندرية بعد استقرار الأحوال الجوية

ترشيحاتنا

مبادرة جديدة.. البنك المركزي يسقط 10 مليارات جنيه عن الأفراد المتعثرين

بسبب كورونا .. هوندا honda تعلن تخفيض أسعارها في مصر.. صور

خالد الغندور لـ صدى البلد: أؤيد إلغاء الدوري المصري

بسبب كورونا.. الخطوط الجوية القطرية تستغنى عن 200 موظف فلبيني

بـ مكياج صاخب.. إطلالة ساحرة لـ إيمي طلعت زكريا عبر إنستجرام

لا يُبقي ولا يذر.. كورونا يصيب طفلتين في بلقاس بعد أن قضى على والدهما

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد معاناتها من آلام المعدة.. سيدة تتلقى خبرا صادما خلال زيارة روتينية للطبيب

عزلوا أنفسهم ليلا.. كيف يقضى أهالى بلقاس وقراها يومهم بعد وفاة حالتين بفيروس كورونا؟

سكانه قضوا ليلتهم في الشارع.. تفاصيل انهيار منزل 4 طوابق بأسيوط.. فيديو وصور