تعرف على خطوات استخدام منصات التعليم الإلكتروني بجامعة الفيوم

نوهت الدكتورة شيرين طايع مدير مركز التعليم الإلكتروني بجامعة الفيوم عن عدة نقاط يرجى اتباعها حتى يتمكن أعضاء هيئة التدريس بجامعة الفيوم من تطبيق استراتيجية التعلم الإلكتروني وتمثلت في الخطوات التالية:





الاستعانة بالنماذج الخاصة بجوجل فورم لتسهيل تجميع بيانات البريد الإلكتروني الخاصة بالطلاب.





يقوم عضو هيئة التدريس المسئول عن المقرر والهيئة المعاونة المسئولة عن التدريس العملي باستخدام برنامج لانتاج الفيديوهات وتحويل المحاضرات الخاصة بهم إلى صورة وفيديوهات









من خلال: برنامج powerpoint أو برنامج CAMTASIASTUDIO وهو برنامج بسيط لتصوير المحاضرة كاملة وتصوير جميع الخطوات التي يقوم بها عضو هيئة التدريس منذ بداية التسجيل وحتى نهايته بطريقة تحاكي عرض المحاضرة على جهاز البروجكتور

ورابط تحميل النسخة المجانية للبرنامج والمتاح العمل بها لمدة شهر مجانا:





- يقوم عضو هيئة التدريس المسئول عن المقرر وتدريسه والهيئة المعاونة المسئولة عن تدريس العملي باستخدام أحد المنصات التالية لتدريس المقرر Online والتفاعل مع الطلاب

( Acadox) ورابط الدخول للموقع وإنشاء حساب واستخدامه:





أو (Zoom) ورابط الدخول للموقع وإنشاء حساب واستخدامه:





كما قام مركز التعليم الإلكتروني خلال فترة التدريب بعرض فيديوهات تفصيلية لكيفية استخدام التطبيقات السابقة والطريقة الأنسب للتعامل معها.



