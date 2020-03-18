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أخبار العالم

جنوب أفريقيا تفرض حجرا صحيا على سفينة سياحية للاشتباه بكورونا

الأربعاء 18/مارس/2020 - 11:40 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أعلنت سلطات الموانئ في جنوب أفريقيا فرض حجر صحي على سفينة سياحية قبالة مدينة (كيب تاون) بعد أن ظهرت أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد على أحد أفراد طاقم إحدى السفينة.

وذكرت سلطات جنوب أفريقيا في بيان، وفقا لراديو "أفريقيا- 1" اليوم الأربعاء - أن 6 ركاب على متن سفينة تحمل علما إيطاليا سافروا من تركيا مع شخص يعاني من أعراض فيروس كورونا المستجد.. مشيرة إلى أن الشخص المعني غادر في 9 مارس الجاري تركيا متوجها إلى جنوب أفريقيا، لافتا إلى أن الشخص تم وضعه في الحجر الصحي مع عضو طاقم آخر لديه نفس الأعراض.

يشار إلى أن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوسا كان قد أعلن حالة كوارث، ونفذ إجراءات عاجلة من بينها حظر السفر لمحاربة الوباء.

يذكر أن وزارة الصحة في جنوب أفريقيا أكدت - أمس - إصابة 85 شخصا بفيروس كورونا.
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