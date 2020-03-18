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حوادث

بالأسماء.. مصرع فتاة وإصابة 10 آخرين فى تصادم بزراعى إيتاى البارود

الأربعاء 18/مارس/2020 - 11:36 ص
صدى البلد
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جمالات الدمنهوري
لقيت فتاة مصرعها وأصيب 10 آخرون فى تصادم بين سيارتين بالطريق الزراعي بنطاق مركز إيتاي البارود، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة، والمصابين إلى المستشفى المركزى لاتخاذ الإجراءات اللازمة للعلاج.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغا من مركز شرطة إيتاى البارود يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى ميكروباص، بالطريق الزراعى أمام قرية كفر الشيخ مخلوف اتجاه القاهرة بدائرة المركز.

وبالانتقال للمعاينة والفحص، تبين أن الحادث أسفر عن عن مصرع سامية محمود محمد عرفة، 18 سنة، وإصابة كل من هويدا محمد إبراهيم، 18 سنة، وإيمان محمد كمال، 18 سنة، وريهام بكر حمادة، 15 سنة، "وندى عماد محمود، 15 سنة، وليالى محمد الخولى، 20 ىسنة، وعبير حمدى الشرقاوى، 15 سنة، وزينب مصطفى كريم، 17 سنة، وولاء سامى أبو عطوة، 18 سنة، وميرفت صبحى إبراهيم، 16 سنة، وأمل ناصر محمد، 18 سنة.

وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة بالمستشفى المركزى، ونقل المصابين لذات المستشفى، وجار عمل الإسعافات الأولية والأشعة والفحوصات الطبية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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