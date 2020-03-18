بلاش عسل.. استشاري تغذية يكشف عادات خاطئة للوقاية من كورونا.. فيديو

قال الدكتور مصطفى ساري، استشاري التغذية العلاجية، إن جهاز المناعة يحتاج إلى كميات كبيرة من الزنك، وهذا العنصر يتوفر في اللحوم والدواجن وأنواع من البقوليات والألبان والمكسرات، ويصل احتياج الرجل من الزنك إلى 10 ملليجرامات، بينما المرأة تحتاج إلى 8 ملليجرامات فقط.





وأكد الدكتور مصطفى ساري، خلال حواره في برنامج "8 الصبح"، الذي يذاع على قناة dmc، أنه يجب الحرص على تناول الخضراوات والفاكهة لتزويد عدد الألياف الذي يساعد على زيادة كرات الدم البيضاء في جهاز المناعة.





وأضاف استشاري التغذية العلاجية، أنه يجب أيضا الحرص على تناول كل الأطعمة التي تحتوي على فيتامين "سي"، الذي يعد المقاوم الأول لفيروس كورونا، ومن أكثر الخضراوات التي تحتوى عليه؛ البروكلي والبرتقال والجوافة والكرفس والفلفل بكل ألوانه أيضًا لأنه مضاد للأكسدة.





وحذر بشدة من تناول العسل والأطعمة ذات النسب عالية من السكر لأنها تقلل من المناعة وتضعفها، مشيرًا إلى أن الإكثار من الليمون صحي أكثر ويزيد قوة المناعة.





وأوضح أن الثوم النيئ يساعد على تقوية جهاز المناعة إذا تم تناوله بشكل يومي في الصباح، لأنه يقتل البكتيريا الضارة الموجود في الجسم ومضاد للأكسدة، والمناعة تتأثر بشكل فوري سواء بالإيجاب أو السلب.