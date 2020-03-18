مدير التأمين الصحي بالغربية يوجه بسرعة تقديم الخدمة العلاجية لمرضى الاستقبال لمواجهة "كورونا"

أصدر الدكتور رائف يوسف مدير عام فرع التأمين الصحى بالغربية، عدة ضوابط وتعليمات، التي من خلالها تساهم في عدم تكدس عيادات التأمين، وسرعة تقديم الخدمة للحد من الازدحام،وجاهزية طوارئ مستشفيات الفرع وجميع أقسامها لأى ظرف طارئ، في ظل الوضع الراهن وفى إطار تفعيل العوامل الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده مدير فرع التأمين الصحي بالغربية، اليوم ، بمديري الشئون الطبية، ومديري الإدارات والمستشفيات والعيادات، بمكتبه،لمناقشة خطة العمل خلال الفترة الحالية والمقبلة .

وأعطى مدير الفرع، مديرى المناطق بعد الصلاحيات التى بموجبها تسهل عملية تقديم الخدمة للمنتفعين، والتسهيل على المنتفعين فى خطابات التحويل للجهات المتعاقدة فى حالة الطلب للحد من الانتقالات، موجها بالتكاتف والعمل بروح الفريق داخل الوحدات، وعدم الاستهانة بالظروف الحالية مع عدم التهويل .

جدير بالذكر أن مدير فرع التأمين الصحي بالغربية، قرر مد العمل في جميع العيادات إلي الساعة السادسة مساءا،علي أن تكون الفترة الصباحية من ٨ صباحا إلي ١٢ ظهرا مخصصة للمعاشات والأرامل، والفترة المسائية من ١٢ حتى ٦ مساء للموظفين، وذلك منعا لتكدس المواطنين والمرضي في عيادات التأمين الصحي، وحفاظا على صحة الجميع.