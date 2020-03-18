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محافظات

الثلث والثلثين.. تخفيض عدد العاملين بالأجهزة التنفيذية والجامعة بالمنيا

الأربعاء 18/مارس/2020 - 12:09 م
محافظة المنيا
محافظة المنيا
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ايمن رياض
قرر اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا تخفيض عدد العاملين في المصالح والأجهزة الحكومية  بحيث يكون الحضور اليومي للعاملين بالجهات المخاطبة بأحكام هذا القرار بنسبة الثلث من إجمالي عدد  العاملين بكل جهة بحيث يتم التناوب  اليومي في الحضور وفق الضوابط التي يتم وضعها من خلال رئيس كل جهة من الجهات المخاطبة بهذا القرار .


يأتي ذلك تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بتخفيض قوة العاملين بالدولة في المصالح والأجهزة الحكومية، والذي يأتي ضمن حزمة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها الدولة، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.  


قال المحافظ، أنه يستثنى من تطبيق  أحكام القرار الموظفون العاملون بالمرافق الحيوية  مثل (خدمات النقل، الإسعاف، المستشفيات، خدمات المياه، الصرف الصحي، الكهرباء) وتنظم السلطة المختصة بكل جهة العمل بهذه المرافق طبقا للقواعد التي تراها محققة للصالح العام، وتراعى التدابير الاحترازية المطلوبة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد.


وأوضح المحافظ، أنه يُصرح للخاضعين لأحكام هذا القرار الذين تسمح طبيعة وظائفهم بالعمل من المنزل بأداء مهام وظائفهم المكلفين بها دون التواجد بمقر العمل طوال مدة سريان هذا القرار، ويؤدى باقي الموظفين مهام وظائفهم بالتناوب فيما بينهم يوميًا ، وبما يضمن حسن سير المرافق العامة بانتظام واضطراد.


وجه المحافظ، ان يُمنح الموظف المُصاب بأي من الأمراض المزمنة مثل (السكر، الضغط، أمراض الكلى، أمراض الكبد، أمراض القلب، الأورام) وفقًا لما هو ثابت بملفه الوظيفي، إجازة استثنائية طوال مدة سريان هذا القرار ويكون لرئيس المصلحة بكل جهة تقدير مدى احتياج العمل لشغالي الوظائف القيادية ممن ينطبق عليهم حكم هذه الفقرة بحيث يستمرون في العمل لبعض أو كل مدة سريان هذا القرار تبعا لحالتهم الصحية.


أكد المحافظ، أنه وفقا للقرار تمنح الموظفة الحامل أو التي ترعى طفلًا أو أكثر يقل عمره عن اثني عشرة سنة ميلادية إجازة استثنائية طوال مدة سريان هذا القرار، كما يٌمنح الموظف العائد من خارج البلاد إجازة استثنائية لمدة خمسة عشرة يومًا تبدأ من تاريخ عودته للبلاد، كما يحظر إيفاد جميع الخاضعين لأحكام هذا القرار للتدريب أو لحضور ورش العمل، طوال مدة سريان هذا القرار وتُعلق كافة البرامج التدريبية السارية حاليا.


أضاف المحافظ، أنه يحظر سفر جميع الخاضعين لأحكام هذا القرار في مهام عمل أو لحضور تدريب أو ورش عمل خارج البلاد، طوال مدة سريان هذا القرار، إلا في حالات الضرورة بكل جهة الا بعد العرض علينا ، وذلك وفقًا لمقتضيات حاجة العمل والصالح العام.


وجه المحافظ، كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطهير ونظافة وتعقيم مقار العمل وفقًا للإرشادات التي تصدر من الجهات المعنية بالصحة في هذا الشأن، كما وجه ان تكون الإجازات الاستثنائية الممنوحة بموجب هذا القرار مدفوعة الأجر، ولا تحسب ضمن الإجازات المقررة قانونًا أو تؤثر على أي من مستحقات الموظف المالية.



ومن جانبه أصدر الدكتور الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس جامعة المنيا، قرارًا بتقسيم أيام العمل للعاملين على فترتين، على أن يكون بالتناوب فيما بينهم، وذلك خلال الفترة من 17 مارس وحتى 26 من نفس الشهر، وذلك بعد إصدار مجلس الوزراء القرار رقم 19 لسنة 2020 في إطار خطط الدولة الشاملة والاحترازية لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد


وحرصًا من إدارة الجامعة على سلامة وصحة أبنائها بتقليل النسب العددية للعاملين بالمكاتب الإدارية، واستُثنى من هذا القرار العاملين بالمستشفيات الجامعية، والطوارئ وذلك بعد رفع حالة الاستعداد القصوى بها لمواجهة تلك الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

كما جاء في القرار منح إجازة استثنائية للموظفة الحامل أو التي تَرعى طفلُا أو كثر أقل من 12عشر سنة ميلادية وذلك لمدة خمسة عشر يومًا من صدور القرار، ووفقًا للضوابط المقررة والصادرة من رئاسة مجلس الوزراء في هذا الشأن.

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