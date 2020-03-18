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حوادث

صدمه قطار.. تفاصيل مصرع مدرس في سوهاج

الأربعاء 18/مارس/2020 - 11:42 ص
صدى البلد
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خالد رياض

لقي مدرس مصرعه أسفل عجلات قطار حال عبوره  شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور بدائرة قسم شرطة طهطا بسوهاج، ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طهطا العام واستدعاء الطب الشرعى لبيان سبب الوفاة.


تلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا بورود من مأمور مركز طهطا بالعثور على جثة مجهولة الهوية فى العقد الخامس من العمر مفصولة الرأس عن الجسد.


وبالانتقال والفحص تبين مصرع أحمد خلف الله، ٥٢ عاما مدرس مقيم بشارع الجيش خلف المرور بدائرة قسم شرطة طهطا، أثناء عبوره من مكان غير مخصص للعبور عبارة عن فتحه موجوده أسفل كوبرى طهطا.


تم نقل الجثة لمشرحة المستشفي المركزي وجارى استدعاء الطب الشرعى لبيان سبب الوفاة وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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