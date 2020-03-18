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محافظات

إغاثة سريعة من جمعية الأورمان بالقرى المتضررة من سوء الأحوال الجوية بمحافظة الفيوم

الأربعاء 18/مارس/2020 - 01:02 م
اعانات جميعة الأورمان
اعانات جميعة الأورمان للقرى المتضررة من السيول
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الفيوم - نبيل أبو السعود
قامت  جمعية الأورمان بتوزيع 3000 كيلو لحوم و2000 لحاف وبطانية بقري هلر وقصر الباسل وعزب الغرق مركز أطسا، وقرى النزله والحامولي والسنجا والفقاري وحنا حبيب وعزبة الصعايده كحك بحرى مركز يوسف الصديق، وقرى منشية طنطاوىة الحبون والبصير والرغاى وعزبة خلف مركز سنورس بالفيوم.

 جاء ذلك دعمًا للأسر المتضررة من سوء الأحوال الجوية، حيث تمكنت الأورمان من تحريك فرق إنقاذ سريعة بالتعاون والتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة الفيوم .


وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان،  أن الجمعية لديها خطة للاغاثة والطوارئ، حيث يعمل مديرى مكاتب المشروعات بالمحافظات على التواصل المستمر لتقديم الدعم الفورى للمتضررين، وأنه جارى العمل على كافة المحافظات التى تضررت من الطقس السئ .

وأضاف شعبان، أن الجمعية تمكنت من الوصول إلى أكثر من 2000 أسرة في القرى المتضررة، حيث قدمت المساعدات العينية ، لافتا إلى أن الجمعية نسقت مع السادة المحافظين والمسؤولين ووزارة التضامن عقب انتهاء موجة الطقس السيئ لتقديم الدعم للقرى المتضررة، في إطار خطة إعمار القرى، حيث ستقدم الجمعية ما يطلب منها من دعم عيني ومالي .
إغاثة سريعة من جمعية الأورمان بالقرى المتضررة من سوء الأحوال الجوية بمحافظة الفيوم
إغاثة سريعة من جمعية الأورمان بالقرى المتضررة من سوء الأحوال الجوية بمحافظة الفيوم
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