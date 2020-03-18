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أخبار العالم

قمة استثنائية في السعودية لوقف زحف كورونا.. تفاصيل

الأربعاء 18/مارس/2020 - 12:20 م
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
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ميـــس رضــا
دعت السعودية الأربعاء، لعقد قمة استثنائية ”افتراضية“ لقادة مجموعة العشرين، الأسبوع القادم، للتباحث حول أزمة فيروس كورونا.

وقال بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية ”واس“ إنه ”استشعارًا من المملكة العربية السعودية بأهمية تكثيف الجهود الدولية المبذولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، وفي ضوء رئاستها لمجموعة العشرين هذا العام، فإن المملكة تقوم بإجراء اتصالات مستمرة مع دول المجموعة لعقد اجتماع قمة استثنائي –افتراضي– الأسبوع القادم بهدف بحث سبل توحيد الجهود لمواجهة انتشار وباء كورونا.

وأضاف البيان، أن هذه الأزمة الصحية العالمية، وما يترتب عليها من آثار إنسانية واقتصادية واجتماعية، تتطلب استجابة عالمية.


وأكد أن مجموعة العشرين ستعمل مع المنظمات الدولية بكل الطرق اللازمة لتخفيف آثار هذا الوباء، وسيعمل قادة مجموعة العشرين على وضع سياسات متفق عليها لتخفيف آثاره على كل الشعوب والاقتصاد العالمي.

وأوضح البيان، أن القمة ستبني على جهود وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين، وكبار مسؤولي الصحة والتجارة والخارجية، لتحديد المتطلبات وإجراءات الاستجابة اللازمة.
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