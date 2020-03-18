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ثقافة

بعد إلغاء الحفل بسبب كورونا.. جائزة زايد للكتاب تعتمد أسماء الفائزين

الأربعاء 18/مارس/2020 - 12:02 م
جائزة زايد للكتاب
جائزة زايد للكتاب تعتمد أسماء الفائزين - صورة أرشيفية
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محمد مندور
اجتمع مجلس أمناء جائزة الشيخ زايد للكتاب في أبوظبي لاستعراض نتائج الدورة الرابعة عشرة واعتماد أسماء الفائزين في فروع الجائزة. 

ترأس الاجتماع الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، بحضور كل من محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي وزكي أنور نسيبة، وزير دولة والدكتور علي بن تميم، أمين عام الجائزة ورئيس مركز أبوظبي للغة العربية، وسعود الحوسني، وكيل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي بالإنابة، وعبدالله ماجد آل علي المدير التنفيذي لقطاع دار الكتب في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي.

وبعد عرض الأمين العام لتوصيات الهيئة العلمية لجائزة الشيخ زايد للكتاب، قرر مجلس أمناء الجائزة اعتماد أسماء الفائزين في الدورة الرابعة عشرة وحجب الجوائز لفرعي "التنمية وبناء الدولة" و"الفنون والدراسات النقدية" لهذا العام . 

كما قرر المجلس إلغاء حفل توزيع الجائزة في دورتها الرابعة عشرة، والذي كان من المقرر تنظيمه في 16 أبريل المقبل، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية للحفاظ على الصحة العامة، وضمان سلامة الحضور والضيوف. 

وستعلن الجائزة خلال الأسابيع المقبلة الأعمال الفائزة في دورتها الرابعة عشرة.
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