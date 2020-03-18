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محافظات

ضبط محل مستلزمات طبية امتنع عن بيع جوانتى وماسك طبي

الأربعاء 18/مارس/2020 - 12:20 م
جولة محافظ دمياط
جولة محافظ دمياط
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زينب الزغبي
تمكنت إدارة التفتيش بمديرية الصحة بدمياط، من ضبط محل مستلزمات طبية امتنع عن بيع جوانتى وماسك طبي لأحد المواطنين وبتفتيشه تم ضبط 2800 جوانتي و1350 ماسك و110 لتر كحول، وذلك فى حملة تنفيذا لتوجيهات الدكتور منال عوض محافظ دمياط ولتعليمات الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة بدمياط، وفي إطار التعاون المشترك في الحملات بين التفتيش الصيدلي والرقابة التموينية لضبط سوق الدواء ومتابعة توافر المستلزمات الخاصة بالحرب علي فيروس كورونا.

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وتوجهت لجنة من مدير التفتيش الصيدلي فاطمة رشاد، والمفتش الصيدلي دعاء المحلاوي، للتفتيش على الصيدليات ومحلات ومخازن بيع المستلزمات الطبية وتم التفتيش علي أكثر من 10صيدليات عامة ومحل ومخزن مستلزمات للتأكد من التزام أصحابها بعدم احتكار الكحول و الجوانتيات والماسكات وتم عمل محاولات للشراء.

أسفرت الحملة عن ضبط محل مستلزمات امتنع عن البيع وبتفتيشه تم ضبط 2800 جوانتي و1350 ماسك و110 لتر كحول وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لذلك، وبالتفتيش في الصيدليات العامة.
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