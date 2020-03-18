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محافظات

محطات مياه صرف صحي ومشروعات لأهالى 7 قرى ضمن حياة كريمة بالوادى الجديد

الأربعاء 18/مارس/2020 - 12:17 م
مبادرة حياة كريمة
مبادرة حياة كريمة في الوادي الجديد
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منصور ابو العلمين

ترأست حنان مجدي نائب محافظ الوادى الجديد اليوم، اجتماع لجنة حياة كريمة بالمحافظة لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية" حياة كريمة" لتحسين جودة المعيشة والخدمات بقري المبادرة والبالغ عددها ٧ قري على مستوى المحافظة.

حيث تم مناقشة إنهاء إجراءات تحديد مواقع محطات معالجة الصرف الصحى المخطط إقامتها بالقرى والانتهاء من إعداد دراسات الجدوى للمشروعات المقترح تنفيذها لأهالي هذه القرى من خلال تفعيل برنامج فرصة التابع لوزارة التضامن الإجتماعي بما يتلاءم مع موارد القرية.

وأكدت مجدي على ضرورة إشراك أهالى القرى في تحديد الخدمات ذات الأولوية بالنسبة لهم للبدء في تنفيذها والتنسيق مع مديرية القوى العاملة لتدريبهم على الحرف المختلفة من خلال وحدات التدريب المتنقلة.

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