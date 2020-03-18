كان لشخص ما حق عندي وتوفى.. فماذا أفعل ؟ البحوث الإسلامية تجيب

ورد سؤال على صفحة مجمع البحوث الإسلامية، عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، يقول صاحبه : كان لشخص ما حق عندي وتوفى فماذا أفعل؟.





وأجابت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، قائلة: ننصحك بالاستغفار لهذا الرجل الذي أخطأت في حقه والدعاء له دائمًا هذا فيما إذا لم يكن الحق مالًا.





وأشارت لجنة الفتوى، الى إنه إذا كان الحق مالًا فيلزمك ضمانه، وإعطائه لورثته وعند عدم العثور على الورثة بعد شدة البحث عنهم ، يلزمك التصدق بهذا المال في أبواب الخير على نية صاحبه.





حكم من كان مدينا لشخص بمال ولكنه توفى قبل أن يعطي له ماله.. فهل يتصدق على روحه ؟

أوضح الشيخ عبدالله العجمي، مدير لجنة التحكيم وفض المنازعات و أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن حكم من كان مدين لشخص بمال ولكنه توفى قبل أن يعطي له ماله فهل يتصدق على روحه أم يجب البحث عن أبنائه ورد المال إليهم.



وأجاب العجمي، قائلًا: إن من كان مدينا لأحد بمال ولكنه مات قبل أن يعطي له حقه فلا يتصدق به لأن هذا المال ليس من حقه التصرف فيه كيفما يشاء، فهذا دين صار تركه لإناس آخرين وعليه أن يبحث عن أبناء هذا الرجل الذى مات ويجتهد قدر الوصول فإن وصل فيعطي لهم المال.



