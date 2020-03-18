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ثقافة

غدا.. حفل توقيع ديوان "عائلة يموت أفرادها فجأة" بدار ميريت

الأربعاء 18/مارس/2020 - 08:00 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
تقيم دار ميريت الثقافية في السادسة مساء غدا الخميس، حفل توقيع ديوان ” عائلة يموت أفرادها فجأة” للشاعر عبد الحفيظ طايل.

وصدر للشاعر عبدالحفيظ طايل "يحدث"، و"فقه الانتهاك" نص روائي، طبعة خاصة، وحكايات الشرفة، شعر، دار أرابيسك للنشر، وفقه الانتهاك، طبعة ثانية عن دار ابن رشد، وديوان يحمل جثة ويغني، دار ابن رشد.

ومن أجواء الديوان ننشر قصيدة"الناس" التي يقول فيها طايل:"

لهم وقع خفقان أجنحة

ويهمون بالطيران

المشي أرهقهم

وأرقتهم رغبات الحكي

وأرقهم يقين ألا أحد ينصت

يتحرقون شوقا لامتلاك مناقير يزقزقون بها

أو ينقرون السحب

ويحبطهم أنها ربما تمطر

ناسا
آخرين بوقع خفقان أجنحة"
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