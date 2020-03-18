بعد غلق 6415 سنترا تعليميا.. برلماني يطالب بدعم الوزير لتطوير التعليم

وجه النائب حسين أبو جاد، عضو مجلس النواب والأمين المساعد للشئون البرلمانية بحزب مستقبل وطن، التحية والتقدير لأجهزة وزارة الداخلية على نجاح حملاتها على أماكن الأنشطة التعليمية على مستوى الجمهورية للتأكد من التزام القائمين عليها بقرار تعليق أنشطتها فى إطار الخطة المتكاملة التي اتخذتها أجهزة الدولة لمواجهة فيروس "كورونا" والتي تمثلت في عدد من القرارات والإجراءات الاحترازية والتي من بينها قرار تعليق كافة أعمال أماكن الأنشطة التعليمية خلال فترة إغلاق المدارس والجامعات وإتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه المخالفين.





وقال "أبو جاد" في بيان، الأربعاء، إن نجاح أجهزة الأمن خلال هذه الحملات فى غلق وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه 6415 مكان نشاط تعليمي مخالف على مستوى الجمهورية يؤكد ان هناك مافيا تريد تخريب وإفشال الجهود الكبيرة التى يبذلها الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لتطبيق المنظومة الجديدة لتحديث وتطوير التعليم للقضاء على آفة الدروس الخصوصية من خلال انتشار هذا الكم الكبير من المراكز والسناتر التعليمية.





وطالب النائب حسين أبو جاد، جميع مؤسسات الدولة مساندة ودعم سياسات الدكتور طارق شوقى لإصلاح التعليم وتطويره خاصة فيما يتعلق بالقضاء نهائيًا على المراكز والسناتر التعليمية لأنها تضر بالمنظومة الجديدة لتطوير التعليم مؤكدا أن إغلاق 6415 من المراكز والسناتر التعليمية خلال أيام قليلة يؤكد ان هناك من يريدون تحقيق مصالحهم الخاصة والثراء الفاحش من خلال نشر هذه المراكز والسناتر كبديل عن التعليم داخل المدارس الحكومية خاصة ان النظام الجديد يقضى على أسلوب الحفظ والتلقين ويتجه نحو التفكير والابتكار والإبداع ومواكبة أحدث النظم العالمية فى التعليم والتعلم.