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مرأة

طريقة عمل كفتة الأرز خطوة بـ خطوة.. وسر نجاحها

الأربعاء 18/مارس/2020 - 12:56 م
كقتة بالأرز
كقتة بالأرز
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نهى هجرس
تعد كفتة الأرز من الأكلات الشعبية القديمة، والتى يحرص المصريون على تناولها بشكل مستمر، كما تفضل الأمهات تقديمها للأطفال لأحتوائها على الكثير من الفيتامينات والمغذيات.

مقادير عمل الكفتة بالأرز
- كيلو لحمة
- عصير طماطم
- 2 كوب أرز
- بصلة كبيرة
- راس ثوم مفروم
- حزمة بقدونس
- حزمة شبت
- ملح فلفل أسود
-  كمون، بهارات (حسب الرغبة)


طريقة تحضير كفتة الأرز
- قومى بغسل الأرز وينقع في الماء.
- يوضع على قماشة ويفرد، ويفضل وضعه تحت مروحة ليجف، ويجف الأرز عادة خلال ساعة.
- تغسل الخضرة، وتفرم ناعمًا، ثم ضيفى البصل والثوم والبهارات.
- يفرم الأرز، ويمكن فرمه مع اللحم عند الجزار.
- تحمر الكفتة في زيت غزير.


لتحضير صلصة الكفتة بالأرز

- يشوح البصل والثوم في الزيت.
- يضاف عصير الطماطم والصلصة، والبهارات.
- تضاف الكفتة، وقليل من الماء.
- تترك حتى تنضج وتقدم مع الأرز.

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الوصفة الثانية لأعداد كفتة الأرز

مقادير الكفتة الأرز
- أرز
- لحمة مفرومة
- حزمة من البقدونس
- حزمة من الشبت
- حزمة من الكزبرة الخضراء
- كمون
- ملح
- فلفل أسود
- شطة
- زيت 
- بصل
-  ثوم
- سمـنة
- صلصة طماطم
- عصير طماطم 

طريقة تحضير كفتة الأرز
- تفرم اللحمة المفرومة مع الارز ثم يضاف الكزبرة والشبت والبقدونس
-  يتبل بالملح والفلفل والكمون والشطة ثم يضاف قليل من الزيت والثوم
- تشكل الكفتة على شكل اصابع، واتركيها لدقائق تهدئ، ثم تقلى في الزيت
- يفرم الثوم والبصل ويشوحوا في السمنة ثم تضاف صلصة الطماطم
- يضاف عصير الطماطم ويتبل بالملح والفلفل وتترك حتى تتسبك ثم تضاف الكفتة تقلب جيدا وتقدم


سر نجاح الكفتة بالأرز
تقوم العديد من السيدات بأتباع الخطوات بشكل صحيح، ولكن الكفتة لا تنضج بشكل كافى معهن، ويمكن أن تتفكك داخل الوعاء، ولذلك يجب عليهن أتباع هذه الخطة.

سر نجاح كفتة الأرز
- قومى بأضافة نصف ملعقة كربونات الصوديوم إلى الكفتة، وسوف تدهشك النتيجة
 

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