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بين الناس

6 أيام دون مياه.. ورعب بسبب عدم غسل الأيدى والتطهير.. أهالي 6 أكتوبر يستغيثون

الأربعاء 18/مارس/2020 - 02:41 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
استغاث مواطنو مناطق السادس من أكتوبر وحدائق أكتوبر والبشاير، بموقع "صدى البلد" بعد انقطاع المياه فى هذه المناطق لأكثر من 6 أيام متواصلة.

وقال أحد المواطنين يدعى أ.م إنهم قاموا بتوصيل شكواهم إلى المسئولين المختصة وكان الرد أنه يتم ضخ المياه من الساعة التاسعة حتى الثالثة ولكن الأهالى فى حالة جفاف من كافة النواحى حتى أبسط ما يطلبون وهيا مياه الشرب، بالإضافة إلى عدم توافر القدرة المادية لدى بعض الأهالى لشراء المياه من المتاجر الخاصة.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


وأكد أ.م أنهم فى ظل الظروف الراهنة تنتابهم حالة رعب بسبب فيروس كورونا الذى أصاب البلاد ، وأضاف قائلًا:" إزاى المسئولين عايزينا نغسل إيدينا عشان الفيروس وهما قاطعين الميه 6 أيام". 
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